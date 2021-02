Meinung am Mittag: Corona und Schule

So mancher Ministerpräsident verkleidet seine eigene Meinung als wissenschaftliche Erkenntnis. Dabei wird einseitig zitiert - und die unliebsamen Argumente verschwiegen. Das ist gefährlich.

Kommentar von Werner Bartens

Würden demnächst Zeugnisse zum Umgang mit der Pandemie ausgegeben, müssten etliche Politiker blaue Briefe bekommen. Versetzung akut gefährdet, stünde dick darin. Mehr als ein Jahr nachdem sich Sars-CoV-2 in Deutschland auszubreiten begann, haben viele ihre Hausaufgaben nicht gemacht, ihre Lektionen nicht gelernt. Zuvorderst die Ministerpräsidenten sind zu nennen, die über Einschränkungen, Lockdowns und Lockerungen wie auf dem Basar verhandeln, sich aber auf "die Wissenschaft" berufen. Jetzt schon? Och nö, Mitte Oktober ist zu früh für den Mini-Lockdown. Schulen wieder auf? Klar, so schnell es geht, am besten Mitte Februar. Die Wissenschaft hat's ja festgestellt.