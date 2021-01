Müller, Merkel, Söder: Diese Pandemie ist für niemanden in Verantwortung ein günstiger Anlass, um sich aufzuspielen.

Kommentar von Stefan Braun, Berlin

Noch schärfere Einschränkungen, noch weniger Kontakte, ein noch engerer Freiraum - wer vor Weihnachten gehofft hat, das Schlimmste im Kampf gegen Covid-19 sei bald überstanden, muss Anfang Januar die nächste große Enttäuschung ertragen. Auch wenn die Infektionszahlen allmählich sinken, die Zahl der Toten ist weiter besorgniserregend. Und so bleibt wenig Spielraum, um schon jetzt eine Entspannung einzuleiten. So jedenfalls sehen es die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten und verlängern den Lockdown bis Ende des Monats. 2021 beginnt nicht mit einer Erleichterung; die Etappe, die bevorsteht, wird noch schwerer als erwartet.

Angesichts dessen werden sicher bald Stimmen laut werden, die fragen, ob das wirklich sein muss. Gibt es keine "Alternativen"? Müssen die Menschen wirklich auch das noch aushalten? Die Fragen sind berechtigt und verlangen nach einer Antwort. Aber bei manchem, der sie stellt, schwingt vor allem der Verdacht mit, dass die Politikerinnen und Politiker, die derzeit entscheiden, allzu viel Gefallen am harten Durchgreifen gefunden haben könnten. Für diese Vermutung gibt es, wenn man auf die letzten zehn Monate schaut, keinen wirklichen Anlass. Nicht beim Blick auf die Kanzlerin und auch nicht beim Blick auf die Ministerpräsidenten.

Diese Pandemie ist für niemanden in Verantwortung ein günstiger Anlass, um sich aufzuspielen. Im Bund und in den Ländern gibt es Eigenbrötler und Fest-Entschlossene, es gibt Zweifler und Besserwisser. Vor allem aber gilt für viele von der Kanzlerin abwärts, dass sie sich seit Ausbruch der Pandemie immer größere Sorgen machen. Hinzu kommen manche wie Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) oder Thüringens Regierungschef Bodo Ramelow (Die Linke), die lange Zeit auf einen sanfteren Kurs setzten und mittlerweile mit den schlimmsten Zahlen und schrecklich vielen Toten zu kämpfen haben.

Die Einschränkungen sind eine Qual - das muss jeden Tag neu ausgesprochen werden

Wer dorthin schaut, wo derzeit täglich Menschen sterben, nämlich auf den Intensivstationen, weiß genau, dass es zuvorderst um eines geht: nicht endgültig die Kontrolle zu verlieren. Das muss gerade jetzt, nach diesen harten Beschlüssen, noch einmal betont werden. Es geht nicht mehr um dieses oder jenes politische Thema; es geht um den Schutz vor einem Tod durch das Virus.

Das bedeutet mitnichten, dass die Einschränkungen harmlos wären. Das sind sie an keiner Stelle. Sie sind eine Qual; sie treffen viele Menschen, und sie treffen viele auf ganz unterschiedliche Weise. Ob es Künstler sind oder Geschäftsleute, Restaurantbetreiber oder ihre jeweiligen Mitarbeiter, ob es die Kinder sind, die Alleinerziehenden, die Familien - für sie alle ist diese Pandemie eine unermessliche Anstrengung und nicht selten eine existenzielle Gefahr geworden. Das anzuerkennen ist in dieser Krise nicht nur ein notwendiger Zusatz. Es muss jeden Tag neu ausgesprochen und gewürdigt werden. Von der Kanzlerin wie von ihren Kolleginnen in den Ländern.

Allein: Genau das geschieht zu wenig. Jedenfalls bei weitem nicht so, wie es nötig wäre. Gleich zu Beginn der Krise vor zehn Monaten war das noch anders. Damals nutzte Angela Merkel ein Mal das Instrument einer Fernsehansprache, um für jede und jeden erlebbar zu machen, dass sie nicht nur das Virus umtreibt, sondern auch die Ängste der Menschen. Sie war nah, sie bemühte sich, Empathie zu zeigen. Und sie legte offen, wie schwer ihr die Abwägung fällt, an jedem Tag, und an jedem von Neuem.

Die Wirkung war enorm, die Zustimmung war groß; die Menschen nahmen ihr ab, dass ihr die Einschränkungen schwer fielen. Seither aber hat es Vergleichbares kaum mehr gegeben. Nicht von ihr und auch nicht von den Ministerpräsidenten. Die Neujahrsansprache, ja. Ein leidenschaftlicher Auftritt im Parlament, auch das. Aber nicht den dauerhaften Versuch, den Leidtragenden immer und immer wieder die Zwänge zu erklären und die Ängste zu nehmen. Keine Frage, da ist über allem das große Versprechen, finanzielle Verluste mit großen Geldmengen abzufedern. Das aber reicht nicht, wenn Menschen das Gefühl brauchen, mit ihren Sorgen wahrgenommen zu werden.

Doch statt da endlich einen neuen Versuch zu starten, hat die Koalition sich jetzt auf etwas anderes besonnen: Zank und Streit in den eigenen Reihen. Ausgerechnet der Beginn des Impfens wurde nicht zum Startpunkt für neue Hoffnung, sondern zum Anlass gegenseitiger Schuldzuweisung. Schlau ist das nicht, sondern allenfalls ein Symptom dafür, wie schnell sich selbst in der größten Krise plötzlich Egoismus Bahn bricht.

Der Grat, auf dem die Politik unterwegs ist, wird schmal in dieser Krise. Sollte es der Koalition nicht gelingen, die jüngsten Gifteleien ganz schnell wieder zu beenden, dann könnte die Unterstützung durch eine Mehrheit der Menschen bald vorbei sein. Bislang ist diese vergleichsweise breite Unterstützung ein großes Pfund. Sie zu verspielen, wäre umso fataler.