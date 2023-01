Interview von Nicolas Freund

Der Krieg in der Ukraine hat dafür gesorgt, dass die englischsprachige ukrainische Zeitung The Kyiv Independent innerhalb kürzester Zeit eines der wichtigsten internationalen Medien für Nachrichten aus der Ukraine geworden ist. Dabei wurde die Redaktion erst im November 2021 nach Massenentlassungen bei der Kyiv Post gegründet. Jetzt ist die Frage, wie man die Nachrichtenseite nach diesem Start mitten in einem Krieg am Laufen halten kann. Dazu droht ein neues Mediengesetz in der Ukraine die Arbeit weiter einzuschränken. Das Gespräch mit der Chefredakteurin Olga Rudenko, 34, fand am Rande einer Konferenz im polnischen Rzeszów in der Nähe der Grenze zur Ukraine statt. Zwischendurch checkt Rudenko immer wieder Nachrichten und muss Telefongespräche annehmen.