Von Holger Gertz

In dieser Woche, am Dienstag, ist der Schauspieler Wichart von Roëll gestorben, 86 Jahre alt, ein halbes Jahrhundert hat er das deutsche Unterhaltungsfernsehen nicht geprägt, aber mitgestaltet. Veredelt wurde die lange Karriere ab 1973 in Michael Pfleghars WDR-Comedy Klimbim. Da spielte der Mann, der dem Adelsgeschlecht Roëll entstammte, das Familienoberhaupt der Klimbim-Familie, den militanten Opa. Outfit: Gelber Bademantel, Monokel, Säbel. Running Gag, mit kratziger Veteranenstimme am Frühstückstisch vorgetragen: "Verdammte Scheiße, die Eier sind wieder knochenhart." In jeder Episode waren die Eier hart. Außerdem fiel auch immer ein Mann vom Stuhl. Und das sollte lustig ein?