Die Ukraine gewann den diesjährigen ESC, der nächste wird dennoch in England stattfinden. Und was macht Kalush Orchestra, der Gewinner? Ein Treffen in Berlin.

Von Juliane Liebert

Die Mitglieder des diesjährigen ESC-Siegers Kalush Orchestra wohnen nicht in einem schicken Hotel, sondern in einer kleinen Neubauwohnung auf der Potsdamer Straße. Sie sind drei Tage in Berlin, um in den Sony-Studios Songs aufzunehmen. Mehrere von ihnen schlafen im selben Zimmer, ein Wäscheständer steht in der Küche, Koffer, Musikgerätschaften. Keiner von ihnen spricht Englisch, deswegen kann man sie nur mittels einer Dolmetscherin sprechen. Die Dolmetscherin, eine junge Frau aus Kiew, ist am Vortag in letzter Sekunde eingesprungen - und hätte beinahe verschlafen.