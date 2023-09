"Liebe kulturferne Intendantin" - Vor dem BR-Funkhaus in München wird Intendantin Katja Wildermuth am Montag zum Rücktritt aufgefordert.

Von Stefan Fischer

Schriftstellerinnen, Schauspieler, Verlegerinnen, Musiker sowie deren Publikum: Etwa 300 Menschen, darunter viele Künstler, haben am Montagvormittag bei hochsommerlichen Temperaturen in der Münchner Herbststraße neben dem Funkhaus des Bayerischen Rundfunks (BR) demonstriert gegen die fortgeschrittenen Pläne der öffentlich-rechtlichen Anstalt, seine Radiowelle Bayern 2 zu reformieren. Sie befürchten das Ende einer eigenständigen und nuancierten Berichterstattung in der Hörfunk-Kulturwelle, das Ende einer dort bislang gepflegten diskursiven Debattenkultur. Unter den Demonstrierenden war auch Wolfgang Heubisch (FDP), vormals Minister für Wissenschaft, Forschung und Kunst im bayerischen Kabinett. Außerdem beteiligten sich etliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Bayern 2 an dem Protest gegen ihren Arbeitgeber.