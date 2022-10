Von Claudia Tieschky

Mit Babylon Berlin geht auf Sky eine der aufwendigsten und erfolgreichsten deutschen Serien in die vierte Staffel. Die allererste Folge der Zwanzigerjahre-Kriminalgeschichte nach einer Romanvorlage von Volker Kutscher erschien bereits 2017. Was seither geschah? Hier noch mal das Wichtigste. Achtung, Spoiler!

Staffel eins

Berlin, 1929. Die kesse Charlotte Ritter (Liv Lisa Fries) wohnt mit ihrer mittellosen Familie in einer engen Mansarde und verdient ihr Geld mit Gelegenheitsjobs und als Prostituierte. Hauptsächlich arbeitet sie im Moka Efti, einem Tanzpalast, der dem brutalen Unterweltboss Edgar Kasabian, genannt "Der Armenier" (Mišel Matičević) , gehört.

Gereon Rath (Volker Bruch), ein vom Weltkrieg traumatisierter Polizist, wird vom katholischen Köln nach Berlin versetzt. Der wahre Grund: Er soll kompromittierende Sex-Fotografien von seinem Vater, einem einflussreichen Mann aus dem Umfeld des Bürgermeisters Konrad Adenauer, aufspüren und vernichten. Gemeinsam mit seinem Vorgesetzten Bruno Wolter (Peter Kurth) ermittelt er in Berlin gegen einen Pornoring, die Spur führt zum "Armenier".

Charlotte bewirbt sich auf einen Posten als Stenotypistin in der "Roten Burg", dem Polizeihauptquartier von Berlin. Stattdessen wird sie beauftragt, Fotos von Verbrechensopfer zu sortieren. Im Fahrstuhl lernt sie Gereon Rath kennen; sie fängt an, an der Ermittlungsarbeit Gefallen zu finden.

Detailansicht öffnen "Nikoros" (Severija Janušauskaitė) versetzt das Moka Efti in Verzückung. (Foto: Frédéric Batier/X Filme)

Gereon benötigt als vom Krieg nervlich zerrütteter "Zitterer" Drogen, um seine Anfälle in den Griff zu bekommen. Er befindet sich in Behandlung des undurchsichtigen Doktor Schmidt (Jens Harzer), der ungeheure Macht über ihn hat und ihn manipuliert; das wahre Ziel des Doktors kennt man nicht, aber er experimentiert mit seinen Patienten und scheint der Drahtzieher einer enormen Bewegung zu sein, bei der das Unbewusste eine Rolle spielt.

Im Moka Efti tritt der mysteriöse Sänger Nikoros - in Wahrheit die als Mann verkleidete Russin Svetlana - auf und versetzt das Publikum mit ihrer Performance des Songs "Zu Asche, zu Staub" in Verzückung - und verwandelt den Saal in eine Bühne für eine ekstatisch tanzenden Menschenmasse. Svetlana gehört scheinbar zu einer Gruppe russischer Revolutionäre im Berliner Exil, die Stalin stürzen und Trotzki an die Macht putschen wollen. Sie warten auf Geldmittel, die ein Zug aus Russland bringen soll. In Wirklichkeit verfolgt Svetlana eigene Interessen: Der Zug bringt getarnt ihr ganzes Vermögen nach Berlin, das sie keineswegs für Trotzki einzusetzen gedenkt. Sie verrät die Revolutionäre an die sowjetische Botschaft. Auftragskiller töten alle, bis auf einen Mann namens Kardakow.

Derselbe Zug transportierte zugleich heimlich Giftgas nach Deutschland, mit dem die Schwarze Reichswehr am Versailler Vertrag vorbei die Wiederaufrüstung Deutschlands betreibt und einen Putsch vorbereitet. Regierungsrat August Benda (Matthias Brandt), Leiter der politischen Polizei, ein zutiefst der Republik verpflichteter Mann, plant einen Schlag gegen die Schwarze Reichswehr und sammelt Indizien. Treibende Kraft im Hintergrund ist Generalmajor Seegers (Ernst Stötzner), der Hindenburg-Referent Günter Wendt (Benno Fürmann) sowie der Industrielle Alfred Nyssen (Lars Eidinger), der Svetlanas Geliebter ist und unter der Fuchtel seiner Mutter steht.

Detailansicht öffnen Die Ärztin Dr. Völcker (Jördis Triebel) versorgt Verletzte nach dem Polizeieinsatz am 1. Mai. (Foto: Frédéric Batier/X Filme)

Währenddessen geraten Demonstrationen von Arbeitern und Kommunisten in der Stadt zum 1. Mai außer Kontrolle, Wolter, Rath und Ritter erleben, dass die Polizei wahllos auf Demonstranten schießt. Wer hat das harte Eingreifen beim "Blutmai" angeordnet?

Charlottes Freundin Greta (Leonie Benesch), die ein lediges Kind hat, kommt nach Berlin und findet eine Stellung bei Regierungsrat Benda. Benda weiß um die Fracht des Güterzuges und lässt ihn konfiszieren. Nyssen wird verhört.

Staffel 2

Kommissar Rath wechselt zur Mordkommission. Er überfliegt im Auftrag von Benda gemeinsam mit dem Polizeifotografen Gräf (Christian Friedel) heimlich das Areal in Russland, auf dem die Schwarze Reichswehr ihr Quartier hat; sie fotografieren, was sie sehen. Benda weiht Außenminister Stresemann in die Erkenntnisse über die Schwarze Reichswehr ein.

Charlotte will nun wirklich Polizistin werden, Widerstände sind ihr natürlich egal. Gereon Rath kämpft mit der Schuld, seinen Bruder Anno auf dem Schlachtfeld in Flandern zurückgelassen zu haben. Seine große Liebe ist schon seit Langem Helga (Hannah Herzsprung), Annos Frau; die beiden haben seit Jahren ein heimliches Verhältnis miteinander. Helga kommt mit ihrem Sohn nach Berlin, um abseits von Köln endlich mit Gereon zu leben. Gereon beendet seine Untermiete bei der Witwe Bethke (Fritzi Haberlandt) und geht auf Wolters Angebot ein, in seinem Haus zu wohnen.

Bei Witwe Behnke wohnt auch der Journalist Katelbach (Karl Markovics), der investigative Recherchen zur Schwarzen Reichswehr anstellt und in Gefahr gerät.

Detailansicht öffnen Sie planen die Wiederaufrüstung: Hindenburg-Referent Wendt (Benno Fürmann) und der Industrielle Alfred Nyssen (Lars Eidinger) (Foto: Frédéric Batier/X Filme)

Inzwischen wird klar, dass auch Wolter zu den Reaktionären gehört und mit Wendt, Nyssen und Svetlana einen Plan schmiedet, wie sie das Gold aus dem Zug auf der Rückfahrt nach Russland in ihren Besitz bringen können. Ein Überfall auf den Zug wird geplant.

Benda veranlasst eine Verhaftungswelle gegen ranghohe Wehrmachtsmitglieder und Staatsbeamte wegen des Aufbaus einer geheimen Militärmacht. Rath verhindert durch beherztes Eingreifen einen bereits angelaufenen Putschversuch der Schwarzen Reichswehr; doch Reichskanzler Hindenburg persönlich interveniert: die von Benda Verhafteten kommen frei.

Fritz, ein Mitglied der noch im Untergrund agierenden Nationalsozialisten, sucht unter falscher Identität Gretas Nähe. Er gibt sich als Kommunist aus und beginnt eine Romanze mit ihr - mit dem Ziel, Benda zu töten. Vor Gretas Augen wird Fritz angeblich von Zivilpolizisten erschossen, in Wahrheit ist die Szene inszeniert, um sie für ein Attentat gegen Benda zu gewinnen, der angeblich verantwortlich sei.

Detailansicht öffnen Charlotte und ihre Schwester Toni (Irene Böhm) wollen raus aus dem Elend. (Foto: Frédéric Batier/X Filme)

Charlotte wird von Leuten des Armeniers entführt, weil nur sie wichtige Informationen über den Güterzug hat, die muss sie preisgeben, um sich zu retten.

Gemeinsam mit Rath verfolgt sie anschließend den Zug, der inzwischen zurück in Richtung Russland aufgebrochen ist. Doch Wolter ist ebenfalls unterwegs und drängt die beiden von der Straße, Charlotte ist im Wagen unter Wasser eingesperrt. Man hält sie für tot und erfährt erst in der nächsten Folge, dass Rath sie in letzter Sekunde retten konnte.

Obwohl Greta von Benda gut behandelt wird - und auf jeden Fall besser als von Bendas launischer Frau Irmgard Benda - lässt sie sich nach Fritz' vermeintlichem Tod überreden, bei Benda eine Bombe zu platzieren. Als sie auf der Straße den totgeglaubten Fritz in SA-Uniform entdeckt und erkennt, dass sie benutzt wurde, ist es zu spät: Die Bombe detoniert, Benda und seine kleine Tochter sind tot.

Rath und zwei Kollegen springen auf den fahrenden Zug auf, in einem Showdown, der aus einem Western stammen könnte, kommt Wolter zu Tode. Doch den Goldzug - ein Wagen war ganz aus Gold gegossen, wie sich jetzt zeigt - können sie in seiner rasenden Fahrt nach Osten nicht mehr aufhalten.

Staffel 3

Die 16 Folgen der Staffeln eins und zwei von Babylon Berlin wurden zusammen produziert und kamen im Herbst 2017 zunächst bei Sky und ein Jahr später bei der ARD heraus. Die dritte Staffel lief mit zwölf Episoden im Januar 2020 bei Sky an und im folgenden Oktober in der ARD.

Detailansicht öffnen Gereon Rath 1929 in der Börse der zerstörten Träume. (Foto: Frederic Batier/dpa)

Und jetzt zu etwas ganz anderem - zum Film! Die dritte Staffel beginnt mit einem Mord am Drehort eines sehr expressionistischen Films in der Filmstadt Neubabelsberg, ein enormer Scheinwerfer kracht auf den berühmten Filmstar Betty Winter. Ein Unfall war es nicht: Eine Darstellerin hat kurz vor dem Vorfall einen ganz in Schwarz gehüllten "Geist" in der Nähe des Scheinwerfers gesehen, und ein Beleuchter war offenbar unter falscher Identität angestellt. Es zeigt entweder viel Ironie oder große Souveränität, wenn man sich als Showrunner den Dialogsatz traut: "Da war von Anfang an was faul in der Produktion."

Zunächst aber lernen wir Walter Weintraub (Ronald Zehrfeld) kennen. Der Geschäftspartner des mächtigen Unterweltbosses Edgar Kasabian ("Der Armenier") hat eine Zeit lang im Gefängnis gesessen und nicht nur der "Armenier" hat ihn vermisst, sondern auch dessen Ehefrau Esther Kasabian (Meret Becker). Esther ist eine moderne Frau, die nicht nur ihren Mann, sondern auch Weintraub lieb hat und außerdem künstlerische Ambitionen.

Detailansicht öffnen Séance mit Dr. Schmidt. (Foto: Frédéric Batier/X Filme /ARD Degeto/Sky Deutschland/WDR/Beta Film GmbH)

Für den Armenier ist der Todesfall am Drehset Anlass zur Sorge, denn er ist an der Produktion finanziell beteiligt. Es geht für ihn durch den Drehstopp ebenso um viel Geld wie für den Regisseur Dressler und Produzent Bellmann. Er manipuliert den Tatort und verlangt von Bellmann auf seine sehr überzeugende Art nachdrücklich, dass der den Film um jeden Preis fertigstellt. Dabei weiß er noch nicht, dass er eigentlich nur seine Esther nach einer Lösung fragen müsste, die schon längst wieder als Schauspielerin arbeiten und nicht nur Frau Kasabian sein möchte.

Während Gereon Rath den Tatort am Filmset sichert, begeht Charlotte anderswo ebenfalls einen Tatort - allerdings handelt es sich um ihre Prüfung zur Kriminalkommissarin. Sie fällt trotz sehr guter Leistung durch, weil sie beim Abfragen der Theorie gezielt verunsichert wird. Nun bleibt sie vorläufig Kriminalassistentin. Außerdem muss sie sich um eine teure Augenoperation für ihre Schwester Ilse kümmern. Im Mordfall gerät Tristan Rot (Sabin Tambrea), Bettys exzentrischer Witwer, unter Verdacht, das Phantom und damit der Mörder zu sein. Rot ist Okkultist und versucht, mit einer Séance Kontakt zu seiner toten Frau aufzunehmen. Auch in der Roten Burg testen sie neue Methoden wie "Kriminaltelepathie" - ausgerechnet unter Anleitung von Dr. Schmidt, dem Gereon Rath immer wieder begegnet. Oder sind es nur seine Träume? Der Armenier hat andere Methoden der Problemlösung, er trommelt die Unterweltbosse zusammen. Doch die Identität des Phantoms, das die Polizei nach einer wilden Verfolgungsjagd fasst, dürfte Kasabian erstaunen.

Im Frauengefängnis wartet Greta, die die Bombe bei Regierungsrat Benda platzierte, auf ihre Verhandlung. Wendt, inzwischen Regierungsrat, unterhält enge Beziehungen zum Nationalsozialisten Walther Stennes (Hanno Koffler). Wendt erpresst Greta; er will ihr Baby an eine gute Pflegefamilie geben, doch Greta soll dafür ihre Aussage widerrufen, dass Nationalsozialisten hinter der Tat stecken. Sie folgt und wartet nun auf die Vollstreckung ihres Todesurteils. Doch Gereon Rath ist der Wahrheit auf der Spur.

Charlotte will Greta retten und wendet sich an die Kanzlei von Anwalt Hans Litten (Trystan Pütter) von der Roten Hilfe für Mittellose. Dort arbeitet auch Malu Seegers (Saskia Rosendahl), die Tochter von General Seegers, der immer noch mit Wendt und Nyssen gegen die Regierung paktiert.

Detailansicht öffnen Greta (Leonie Benesch) verschweigt vor Gericht die Hintermänner des Attentats. (Foto: Frédéric Batier/X Filme/ARD Degeto/Sky Deutschland/WDR/Beta Film GmbH)

Seine Tochter Malu dagegen ist Kommunistin, findet aber privat Gefallen an Wendt. Und der reiche Alfred Nyssen hat sich in Helga Rath verliebt. Nach Spannungen mit Gereon zieht Helga mit Moritz aus und begibt sich in Nyssens Obhut. Nyssen ist überzeugt, dass ein Börsencrash bevorsteht und ist entschlossen, davon zu profitieren. Gegen den Willen seiner Mutter, die ihn kurzerhand entmündigen will. Nach einem Suizidversuch findet er in Helga Rath eine Verbündete und zu neuem Selbstbewusstsein.

Bei Bendas Unterlagen finden Rath und Gräf eine Namensliste mit Markierungen - offenbar handelt es sich um eine Schwarze Liste der Nazis mit Personen, die ausgeschaltet werden sollen. Darunter ist der Name von Journalist Katelbach, der einen Artikel über die illegale Aufrüstung der Reichswehr mit Hilfe der Lufthansa veröffentlicht hat. Im Übrigen tauscht sich Katelbach immer öfter mit seiner Vermieterin, der gewitzten Witwe Behnke, aus. Auch Katelbach, nach dem wegen Verrats militärischer Geheimnisse gefahndet wird, hofft auf Hilfe durch Litten. Doch Littens vielleicht rettende Idee für Greta scheitert an Wendt. Greta wird hingerichtet.

Der Film "Dämonen der Leidenschaft" feiert schließlich gegen jede Wahrscheinlichkeit doch Premiere. Dann crasht die Börse am "Schwarzen Freitag" und alles versinkt im Chaos. Nur Alfred Nyssen und Helga sind obenauf.

Immer noch wissen wir nicht, ob es stimmt, was sich seit dem Ende der zweiten Staffel andeutet: dass Dr. Schmidt in Wirklichkeit Gereons totgeglaubter Bruder Anno ist. Und welche Verbindung zwischen Dr. Schmidt und Edgar Kasabian besteht.