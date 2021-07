Von Maria Neophytou

Als sich das Paar bei mir meldete, hörte ich schon in der Stimme des Mannes, dass es für ihn sehr dringlich war, zu mir zu kommen. Ich frage in der Regel kaum etwas ab am Telefon, da ich wenig wissen will im Vorfeld. Durch die Art, wie die Paare erzählen und wie sie miteinander umgehen, wird beim ersten Termin viel mehr von der Thematik sichtbar, als sich in einem kurzen Vorgespräch berichten ließe. Doch ein Satz, den der Mann mehrmals am Telefon sagte, blieb mir trotzdem in Erinnerung: "Mir bedeutet unsere Beziehung so viel und diesmal möchte ich es richtig machen."