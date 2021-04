Essay von Kurt Kister

Es war einer jener wunderbaren Tage, an denen keine Arbeit getan werden musste, der Himmel blau war, ein leichter Wind wehte, und das Thermometer 83 Grad zeigte. 83 Grad Fahrenheit sind 28 Grad Celsius. Wenn es jemals einen Grund gegeben hat, als Korrespondent in Washington zu leben, dann waren es diese Frühsommertage, an denen man die Stadt, so schnell man durfte, hinter sich ließ und nach Südosten an die Chesapeake Bay oder nach Südwesten in Richtung der Blue Ridge Mountains fuhr.