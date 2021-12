Schauspielerin Annette Frier zeigt Fotos aus ihrem Leben und verrät dabei, wie sie ihre Kinder erzieht, wie eine gute Party sein muss und was sie von Christoph Maria Herbst hält.

Protokolle von Christine Mortag

Comedy kann sie genauso gut wie ernste Rollen, darum ist Annette Frier, 47, auch pausenlos im Einsatz. Im Fernsehen, Kino und Theater ist sie so oft zu sehen wie wenige andere Schauspieler. Ende Dezember startet im ZDF die dritte Staffel von "Merz gegen Merz" mit ihr und Christoph Maria Herbst in den Hauptrollen. Obwohl gerade so viel los ist, nimmt sie sich die Zeit für ein langes Gespräch.