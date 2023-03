Von Lothar Müller

Am Wochenende war im Auditorium Maximum der Potsdamer Universität am Neuen Palais Shoshana Wasserman aus Oklahoma City in den Vereinigten Staaten zugeschaltet. Sie stellte in einer Power Point Präsentation ihren Arbeitsplatz vor, das im September 2021 eröffnete "First Americans Museum". Es ist der Selbstdarstellung der indigenen Bevölkerung gewidmet. Sein Standort ist nicht zufällig.