Gastbeitrag von Juri Durkot

Es gab nicht viele Lokale in Kramatorsk, in denen man essen könnte. Eigentlich nur zwei oder drei. Die "Ria Lounge" war eines davon. An diesem Abend war die Pizzeria wie immer voll. Sie war beliebt, dort verkehrten Einheimischen und Fremde, Journalisten und freiwillige Helfer, Familien und Kinder. Die russische Armee wusste ganz genau, was sie tat, als sie das Lokal mit zwei Präzisionsraketen in Schutt und Asche legte. Zwölf Menschen waren bei dem Angriff am 27. Juni sofort tot. Victoria Amelina kämpfte noch vier Tage um ihr Leben. Am 1. Juli hörte ihr Herz auf zu schlagen.