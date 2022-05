Ray Liotta ist mit 67 Jahren gestorben. Der vor allem für seine Rolle als Gangster Henry Hill in "Goodfellas" bekannte Star starb nach Angaben seiner Sprecherin "völlig überraschend" im Schlaf. Liotta wurde 67 Jahre alt. Er habe sich zu Dreharbeiten in der Dominikanischen Republik aufgehalten, teilte Sprecherin Jennifer Allen mit. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt.

Liotta wurde in Newark, New Jersey geboren. Dort wurde er in einem Waisenhaus ausgesetzt und im Alter von sechs Monaten adoptiert. Die Washington Post zitiert ihn aus Interviews: "Früher trug ich Adoption auf meinem Ärmel. 'Wie konntest du ein Kind aufgeben?' So etwas", sagte er etwa zum Talkmaster Larry King. Aber als er schließlich seine leibliche Mutter ausfindig machte, sagte er: "Als ich sie traf, wurde mir klar, dass sie es aus wirklich triftigen Gründen tat und dass fast 99 Prozent der Kinder, die zur Adoption freigegeben werden, immer zum Wohle des Kindes sind."

"Goodfellas", "Feld der Träume", "The Place Beyond the Pines"

Zu seinen bekanntesten Filmen zählt das Mafia-Epos "Goodfellas" (1990) von Regisseur Martin Scorsese, in dem Liotta an der Seite von Robert De Niro einen Gangster spielte. Er wirkte auch in Filmen wie "Feld der Träume", "Killing Them Softly" und "The Place Beyond the Pines" mit. Im vorigen Jahr war er in dem Mafia-Streifen "The Many Saints of Newark" zu sehen.

Insgesamt trat er in mehr als 70 Filmen auf, zunächst in den 80er Jahren in Fernsehfilmen. 1986 bekam er seine erste Golden-Globe-Nominierung als flüchtiger Ex-Sträfling in "Something Wild". Drei Jahre später trat er in "Field of Dreams", dem Baseball-Film mit Kevin Costner, auf. 1990 dann in einer Hauptrolle des Gangster-Epos "Goodfellas", das vielen als einer der besten Filme der Geschichte gilt.

Fans, Filmkritiker und Kollegen drücken in sozialen Medien ihre Betroffenheit aus. "RIP Ray Liotta. Einer der 'Je freundlicher ich wirke, desto gruseliger bin ich'-Schauspieler aller Zeiten. Seine Leistung in GOODFELLAS ist ein Alltimer. Die Kokainsequenz ist einfach unglaublich schauspielerisch, urkomisch und erschütternd zugleich", twitterte etwa der Musikkritiker Steven Hyden.

"Ich werde nie vergessen, Ray Liotta zum ersten Mal in "Something Wild" zu sehen. Da war so eine Energie und eine Präsenz, die einfach von der Leinwand gefunkt wurde. Er war immer ein unterschätzter Schauspieler. Trauriger Verlust", twitterte der Redakteur Brian Tallerico. Die Schauspielerin Lorraine Bracco schrieb: "Ich bin zutiefst erschüttert, diese schrecklichen Neuigkeiten über meinen Ray zu hören. Ich kann überall auf der Welt sein und Leute kommen und sagen mir, dass ihr Lieblingsfilm "Goodfellas" ist. Dann fragen sie immer, was das Beste daran war, diesen Film zu machen. Meine Antwort war immer dieselbe ... Ray Liotta." Und der Comedy-Autor und Schauspieler Matt Oswalt nahm bei Twitter Bezug auf das Ende von "Goodfellas": "RIP Ray Liotta. Hoffentlich servieren sie dir im Himmel keine Eiernudeln und Ketchup."