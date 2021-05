Von Jens-Christian Rabe

Wenn noch ein weiterer Beweis nötig gewesen wäre, wäre er jetzt erbracht. Die Black Keys sind die Hardcore-Blues-Nerds unter den wenigen verbliebenen jüngeren Stars der Rockmusik. Mit ungewöhnlich unverstaubten, zauberhaft frisch rumpelnden Blues-Rock-Hits wie "Lonely Boy" (2011) oder "Gold On The Ceiling" (2012) und schließlich 2014 mit dem Nummer-eins-Album "Turn Blue" wurden sie weltberühmt. Ihr neues, zehntes Studio-Album "Delta Kream" (Nonesuch/Warner) ist allerdings schon das zweite Album der Band, auf dem ausschließlich Blues-Cover zu hören sind. Aber nicht irgendwelche allseits bekannten aus dem klassischen Blues-Katalog.

Nach Jon Spencer und seiner Blues Explosion in den Neunzigern und den White Stripes in den Nullerjahren gelang es dem 1979 geborenen Songwriter und Gitarristen Dan Auerbach und dem 1980 geborenen Drummer Patrick Carney als The Black Keys in den Zehnerjahren vielmehr zu einer der großen - wenn nicht der größten - (weißen) Indie-Rockband zu werden, deren Musik unverkennbar in der Tradition des rohen, repetitiven Blues aus dem Norden Mississippis steht, dem sogenannten Mississippi Hill Country Blues.

Man ist damit natürlich sofort in einer bislang eher abgelegeneren Provinz des sich ewig ausdehnenden Riesenpopreichs Retromania. Hätte die Band ein anderes Album aufgenommen, könnte man es auch bei dem nerdigen Hinweis belassen. Aber so tut sich doch eine andere Dimension auf. "Delta Kream" ist nämlich so etwas wie der vorläufige Höhepunkt der Kanonisierung einer bislang vernachlässigten Blues-Variante, und das kommt ja dann doch nicht so oft vor.

Keine Seltenheit, dass ein Song auf einem einzigen Akkord basiert. Oft sind es die besten

Ein allzu früher Erfolg des Mississippi Hill Country Blues war die so grandiose wie fast manisch originalgetreu struppige Version der Rolling Stones von Mississippi Fred McDowells Song "You Gotta Move" auf "Sticky Fingers", das 1971 erschien, aber schon ein gutes Jahr später starb der 1904 geborene McDowell, der auch Ende der Sechziger noch immer wieder auch als Tankwart arbeiten musste. Entdeckt hatte ihn erst 1959 der legendäre Musikforscher Alan Lomax. Bekannt wurde er 1964 mit zwei Alben, die er mit dem Musikproduzenten Chris Strachwitz von Arhoolie Records aufgenommen hatte (der übrigens noch lebt und 1931 in Niederschlesien geboren worden war als, kein Witz, Christian Alexander Maria Graf Strachwitz von Groß-Zauche und Camminetz, aber das ist eine andere Blues-Geschichte).

McDowell wiederum, als erster prominenterer Blues-Musiker aus dem Norden Mississippis, ist der zentrale Einfluss seiner beiden Kronprinzen R.L. Burnside und Junior Kimbrough, den großen Namen des jüngeren Mississippi Hill Country Blues, mit denen man auch schon wieder bei den Black Keys ist. Burnside und Kimbrough fanden erst in den Neunzigerjahren - obwohl auch schon 1926 beziehungsweise 1930 geboren - etwas größere Beachtung, dank des amerikanischen Musikethnologen, Bluesforschers und Popkritikers Robert Palmer. Er hatte in den Achtzigern ein Buch über die Hill-Country-Blues-Szene geschrieben und 1991 schließlich die gefeierte Musikdokumentation "Deep Blues" gedreht. Sein Schüler Matthew Johnson gründete ein Jahr später in Oxford, Mississippi, das Label Fat Possum, auf dem R.L. Burnside seine ersten beachteten und Kimbrough überhaupt seine ersten Platten veröffentlichte. Jon Spencer und seine Blues Explosion nahmen 1996 für Fat Possum mit Burnside das viel beachtete Album "A Ass Pocket of Whiskey" auf, mit dem die Wucht des Mississippi Hill Country Blues schließlich erstmals ein größeres Indie-Rock-Publikum erreichte.

Zum virtuoseren Delta Blues verhält sich der Mississippi Hill Country Blues wie der schmuddeligen Stiefbruder zum rausgeputzten Erstgeborenen. Die Delta-Blues-Galionsfigur schlechthin, der 1911 geborene und schon 1938 unter ungeklärten Umständen gestorbene Robert Johnson, ist auch vielen Pop-Fans ein Begriff, die noch nie eine Aufnahme von ihm gehört haben. Jeder Rock-Superstar der Sechziger und Siebziger erzählte schließlich gern, wie wichtig dessen schmales Werk (überliefert sind Aufnahmen von 29 Songs) für ihn gewesen sei. Zu Lebzeiten war Johnson allerdings alles andere als ein Star der Szene. Zur Legende wurde er erst viele Jahre nach seinem Tod, mit dem 1961 von Columbia Records veröffentlichten Album "King Of The Delta Blues Singers", einer Sammlung mit Songs aus den beiden Sessions.

Bei den jungen Pop-Fans der Zeit, insbesondere in England, auf der Suche nach den Wurzeln des von ihnen geliebten Rock 'n' Roll und elektrischen Chicago Blues, fiel die Platte auf außergewöhnlich fruchtbaren Boden. Einerseits ist seine Lebensgeschichte natürlich hinreichend aufregend: angeblich Seele an einer Kreuzung an den Teufel verscherbelt, im Gegenzug die Geheimnisse des Gitarrenspiels erhalten, Tod schon mit 27, ermordet von einem eifersüchtigen Ehemann einer Geliebten (andere sagen Syphilis). Andererseits klingen Johnsons Gesang und sein Gitarrenspiel zwar wegen der für heutige Ohren geringen Qualität der Aufnahmen archaisch-minimalistisch, zugleich sind seine Songs ziemlich ausgefeilte und in sich geschlossene kleine Kompositionen, waren also in ihrer Form den jungen Fans aus dem Radio ihrer Zeit vertraut. Die jungen Fans hießen zum Beispiel Michael Philip Jagger, Eric Patrick Clapton oder Keith Richards. Der Rest ist gut bekannte Rock- und Popgeschichte.

Man muss das einmal erwähnen, weil sonst nicht zu verstehen ist, was den Hill Country Blues von anderen Richtungen unterscheidet und wie eine Band wie die Black Keys im Jahr 2021 auf die Idee kommt, ein Album mit Songs von R.L. Burnside, Fred McDowell und Junior Kimbrough aufzunehmen. Womöglich hat sie auch das letzte Studioalbum der Stones herausgefordert. Die verbeugten sich 2016 auf "Blue & Lonesome" vor ihren Chicago-Blues-Helden. Der Blues Burnsides und Kimbroughs ist ungleich traditioneller, weniger Pop. An die afrikanischen Wurzeln des Blues erinnert er, wie der Blues-Historiker Ted Gioia einmal schrieb, "überraschend deutlich". Er ist also weniger tonal als modal, harmonisch vergleichsweise eintönig. Es ist keine Seltenheit, dass ein Song nur auf einem einzigen Akkord basiert. Oft sind das sogar die besten.

Musik, die nicht bloß drei Minuten im Radio, sondern ganze Nächte lang zum Tanzen verführen muss

Wie im Blues vor dem Zweiten Weltkrieg üblicher, hört man eher Tracks als Songs, kleine raue Riffs in Endlosschleife, monotone, aber rhythmisch unwiderstehlich lässig rollende Drones. Musik, die nicht bloß drei Minuten im Radio, sondern ganze Nächte lang zum Tanzen verführen muss. Hypnotisiert und hypnotisierend. Oft doppelt der flehende Gesang das Riff oder die kurzen Gitarren-Licks. Der Gitarrist spielt die Lead- und Bass-Spur mit seiner E-Gitarre gleichzeitig und ist auch noch sein eigener Perkussionist. Mississippi Hill Country Blues ist so etwas wie die Essenz der eigentlich doch scheinbar schon endgültig minimalistischen Blues-Kunst von John Lee Hooker oder Lightnin' Hopkins. Junior Kimbrough betrieb selbst lange eine ziemlich abgewohnte Live-Musik-Bar namens "Junior's Place" in Chulahoma, Mississippi. Die Szenen eines seiner Auftritte dort gehören zum Eindrucksvollsten in "Deep Blues".

Wer das gesehen hat, wundert sich nicht mehr so sehr, dass seine (weißen) Entdecker und Epigonen den Moment, als sie zum ersten Mal Hill Country Blues hörten, fast alle ähnlich überwältigt beschreiben. Im Booklet zum ersten Black-Keys-Hill-Country-Blues-Hommage-Album, das 2006 ausschließlich Junior-Kimbrough-Songs enthielt, "Chulahoma", schreibt Dan Auerbach mit angemessen schwerem Blues-Pathos: "Die Wände stürzten ein und die Erde bebte, als ich mich in Juniors Groove einklinkte." Nicht ganz unwesentlich dürfte für diese Wirkung gewesen sein, dass Hip-Hop und die elektronische Clubmusik die Generationen seit den späten Siebzigern sehr empfänglich gemacht hat für von Bass und Beat dominierte, stark repetitive Musik. Dieser Effekt hält weiter an. Mississippi Hill Country Blues klingt dann auch nicht wie ein exotischer Nischensound aus der Vergangenheit, sondern wie die Wurzel von allem, was heute den Kern von Pop ausmacht. Nicht bloß von Rock!

Es spricht für die Blues-Nerds und Musik-Historiker Auerbach und Carney, dass sie wie schon auf "Chulahoma" auf "Delta Kream" im Grunde vor allem versuchen, bei ihren Versionen von Hookers "Crawling Kingsnake", Burnsides "Poor Boy a Long Way From Home", Ranie Burnettes "Coal Black Mattie" oder Kimbroughs "Stay All Night" so originalgetreu wie möglich zu klingen, nur mit etwas mehr Bass- und Beat-Wumms - und nur ganz manchmal einen Tick zu perfekt, aber die originalen Fat-Possum-Platten und Youtube-Clips sollte man sich ohnehin auch unbedingt anhören. Aufgenommen wurde in Auerbachs eigenem Retro-Studio in Nashville, live an zwei Nachmittagen, neben Auerbach und Carney waren nur die Hill-Country-Blues-Spezialisten Kenny Brown an der zweiten Gitarre und Eric Deaton am Bass dabei.

Alle Fragen nach unzulässiger kultureller Aneignung, wie sie nicht ganz zu Unrecht zuletzt energischer an weiße Popmusik gestellt wurden, sind eigentlich vom ersten Ton an beantwortet. Unüberhörbar ist dies die ganz große Hommage. Deep Blues. Eine ehrfürchtige Bewerbung für einen Gig im "Junior's Place". Und die formvollendet belegte Forderung an alle (weißen) Ignorantinnen und Ignoranten auf Aufnahme des Mississippi Hill Country Blues und seiner Meister und Großmeister in den Pop-Kanon. Es ist überfällig.