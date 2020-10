Von Karl Forster

Er war der vielleicht bescheidenste Gitarrist der Rockgeschichte. The Spencer Davis Group ist aus dem Kanon der Rockmusik nicht mehr wegzudenken, aber der Gitarrist Spencer Davis hat kein Solo hinterlassen, das sich tiefer eingegraben hätte. Doch er gab mit seiner Band dem Kanon Songs, die auch heute noch fast jeder kennt, man denke nur an die dramatisch chromatische Akkordfolge im Refrain von "I'm A Man", an das Staccato-Intro von "Keep On Running" oder die gellenden Septime von "Gimme Some Lovin'".

Spencer Davis, geboren am 17. Juli 1939 im südwalisischen Swansea, war ein gebildeter Mann: Er studierte in Birmingham Sprachen, sprach fließend (wenn auch nicht ganz akzentfrei) Spanisch, Französisch und Deutsch, doch seine wahre Leidenschaft galt der Gitarre und der Anfang der Sechziger die Welt erobernden Blues- und Rockmusik.

Die Namen seiner Mitmusiker sagen eigentlich alles über sein Leben

Sein Leben lang zehrte er dann vom Ruhm der ersten drei SDG-LPs von 1965 bis 1967. Und von den Tantiemen. 1970 zog er nach Kalifornien, tourte durch die Clubs der Welt, spielte sogar noch am 1. März 2015 einmal im Münchner Ampere. Am Montag ist er in New York an einer Lungenentzündung gestorben.