Sinéad O'Connor ist im Alter von 56 Jahren gestorben. In einer Stellungnahme, die am Mittwochabend der öffentlich-rechtliche irische Sender RTÉ veröffentlichte, schrieb die Familie der Popsängerin: "In tiefer Trauer teilen wir mit, dass unsere geliebte Sinéad verstorben ist. Familie und Freunde sind am Boden zerstört und bitten in diesem schweren Moment darum, dass ihre Privatsphäre geachtet wird."

Ihre Coverversion des Prince-Songs "Nothing Compares 2 U" erreichte im April 1990 den ersten Platz der Billboard-Charts und machte die 1966 in Glenageary bei Dublin geborene Musikerin weltberühmt. Drei Jahre zuvor war ihr Debütalbum "The Lion and the Cobra" erschienen, das letzte ihrer insgesamt zehn Studio-Alben, "I'm Not Bossy, I'm the Boss", veröffentlichte sie 2014. Ein vergleichbarer musikalischer Erfolg wie ihr großer Hit gelang ihr allerdings nicht mehr.

Sinéad O'Connor bei einem Auftritt während des Wombad Festivals in Santiago De Chile im Jahr 2015.

Um die Welt ging ihr Auftritt 1992 in der populärsten amerikanischen Comedy-Show "Saturday Night Live", bei dem sie ein Foto des damaligen Papstes Johannes Paul II. zerriss, um auf sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche aufmerksam zu machen. Zeit ihres Lebens kämpfte sie öffentlichkeitswirksam gegen Kindesmissbrauch und Rassismus und für Frauen- und Menschenrechte. In ihrer Autobiografie "Rememberings", die ein Bestseller war, schrieb sie 2021: "Alle wollen Popstars. Aber ich bin eine Protestsängerin. Es ging mir nie um Ruhm."

Nach dem Übertritt zum Islam hieß sie von 2018 an Shuhada' Sadaqt, trat aber weiter unter ihrem Geburtsnamen auf. Immer wieder überschatteten psychische Probleme ihr Leben. 2011 twitterte sie Selbstmorddrohungen und verzweifelte Hilferufe. Wenige Monate später sagte sie ihre geplante Tour wegen einer manisch-depressiven Erkrankung ab. 2015 wurde sie von der Polizei bewusstlos in einem Hotelzimmer nahe Dublin gefunden, nachdem sie einen Abschiedsbrief auf Facebook veröffentlicht hatte. 2022 verübte ihr 17-jähriger Sohn Shane Selbstmord.

