Von Juliane Liebert

Shygirl weiß, was sie will. Schon seit Jahren gilt die junge Londonerin als Geheimtipp. Ihr Song "Uckers" aus dem Jahr 2019 beginnt mit drei Schreien. Jeder ein wenig länger als der vorherige. Es sind keine Freuden-, sondern Angstschreie. Dann kommt der Beat angehumpelt, und Shygirl erklärt uns mit angenehm tiefer Stimme, dass wir ihr scheißegal sind und sie gekommen ist, um uns alle richtig hart ranzunehmen. Keine Küsse, keine Umarmungen, "I got that soul-destroying pussy / I'm collecting triple fee / I want your mind and your body / When and where is up to me".