Der "Plagiarius" als Negativpreis für dreiste Raubkopien geht in diesem Jahr an eine Kettensäge. Ein besseres Symbol für die Copy-and-paste-Ära ist kaum denkbar.

Von Gerhard Matzig

Am Ende könnte es Claire Morgan gewesen sein. Also in Wahrheit, denn dieser Name ist eine Fälschung, ein Pseudonym: Patricia Highsmith. Sie hat nicht nur das Krimigenre entwickelt, indem sie das Motiv und somit die alles entscheidende Warum-Frage statt des üblichen Wie,-Wo- und Wann-Einmaleins in die Sphäre des Literarischen überführt hat; sie hat auch eine Figur zur Mitte des 20. Jahrhunderts erschaffen, "The Talented Mr. Ripley", die seither eine ganze Fake-Ära überstrahlt. Tom Ripley ist der Posterboy des international mafiös herangereiften Kopistentums.