Von AL Kennedy

So viele Fahnen. Unser Premierminister hat endlich verstanden, dass er sich nur permanent mit einem halben Dutzend Union Flags - in der Umgangssprache meist Union Jack genannt - umgeben muss, um sicherzustellen, dass ihm wenigstens ein paar Leute noch Respekt erweisen. In Schottland kommt das allerdings nicht so gut an. Dort machen sich fast ausschließlich die hyper-protestantischen Unionisten das Rot-Weiß-Blau der Flagge zu Eigen.