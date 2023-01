Von Hilmar Klute

Hamburg, Ende der Achtzigerjahre, also im vorletzten unbekümmerten Jahrzehnt der Nachkriegszeit. Stephan Opitz, Literaturwissenschaftler und Joachim Kersten, Rechtsanwalt, treffen sich mit Peter Rühmkorf in einem Restaurant in der City. Gutes Essen, Wein, dazu Schnaps, und Rühmkorf trägt den ganzen Abend lang Gedichte seines Geistesbruders Joachim Ringelnatz vor, am liebsten das schöne, fast rilkeanische über den Brunnen in Wimpfen ("Du bist kein Du,/ Wasser.- hättest nicht Ruh/ Mich auszuhören").