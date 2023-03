Tag der deutschen Einschränkung: Blick auf eine Demonstration am 3. Oktober 2016, die sich 2023 oder auch 2032 exakt so wiederholen könnte.

Von Cornelius Pollmer

In dem Sci-Fi- und Actionklassiker "Demolition Man - Ein eiskalter Bulle" verbringt Sylvester Stallone einige Jahrzehnte in der Tiefkühltruhe einer kryogenischen Haftanstalt - er liegt regungslos da in einem Kälteschlaf, bevor ihn futuristische Vollzugsbeamte endlich auftauen, damit er sein Leben fortsetzen und die Welt doch noch retten kann. Ähnlich verhält es sich derzeit in der Wirklichkeit mit dem Leipziger Literaturprofessor Dirk Oschmann, wobei im direkten Vergleich auf wenigstens einen Unterschied aufmerksam zu machen ist: Oschmann hat sich selbst geweckt.