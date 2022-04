Ungarn nach der Wahl:Die Tauben und die Blinden

Die ungarische Schriftstellerin Noémi Kiss wurde 1974 geboren und studierte Literaturwissenschaft in Miskolc und Konstanz. Sie lebt in Budapest. Auf Deutsch erschien im vergangenen Jahr ihre Novellen-Sammlung "Balaton" .

Die Wahl in Ungarn zeigte, dass das Land so tief gespalten ist wie noch nie. Hat meine Großstadt-Ignoranz etwas damit zu tun? Eine Reise zu Antworten in die ungarischen Provinz.

Gastbeitrag von Noémi Kiss

Wenn man 50 Kilometer aus Budapest herausfährt, kommt man in einer anderen Welt an. Diese Welt ist langsamer, sparsamer, bedächtiger - und zum Teil auch heiterer als die hektische, pulsierende Diversität der Hauptstadt. Ich liebe das Ländliche, komme gerne dort an, und verbringe auch viel Zeit in meiner zweiten Heimat: einem schönen Inseldorf an der Donau. Die Regierung sorgt dafür, dass noch die hintersten ländlichen Ecken "paradiesisch" ungestört schlafen. Diese ruhige, ländliche - und für die meisten Schreibenden unbekannte - Welt prägt heute die ungarische Politik.