Netzkolumne:Kollegen zu kaufen

Wer im Home-Office den Kontakt zu Kollegen vermisst, kann sich in virtuelle Coworking-Arbeitsgruppen einbuchen, das soll sogar die Produktivität steigern.

Einsam im Home-Office? In Online-Arbeitsgruppen kann man Fremden dabei zusehen, wie sie Textblöcke verschieben oder ihre Maus bewegen.

Von Michael Moorstedt

Auch im Internet sind die Menschen letztlich nur auf der Suche nach Gemeinschaft. Wie groß die Sehnsucht ist, erkennt man am besten daran, welche Angebote auf dem Marktplatz der Aufmerksamkeit entstehen - in diesen Zeiten mit ihren hybriden Arbeitsmodellen sind das virtuelle Coworking-Einheiten. Sie sollen gegen die Einsamkeit und Prokrastination in der Arbeitseinzelhaft helfen und gleichzeitig die Produktivität steigern. Man erhofft sich nicht nur Gesellschaft, sondern auch eine Art von Instanz, gegenüber der man Rechenschaft ablegen muss oder zumindest kann.