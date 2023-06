US-Popstar Madonna ist mit einer schweren bakteriellen Infektion mehrere Tage auf der Intensivstation gewesen und muss nun ihre Welttournee verschieben. Das teilte der Manager der 64-Jährigen am Mittwoch mit. Starten sollte die Tournee am 15. Juli im kanadischen Vancouver. Dann wollte Madonna quer durch die USA touren und im Herbst nach Europa kommen, unter anderem am 15. und 16. November nach Köln und am 28. und 29. November nach Berlin.

In einer Erklärung schrieb Manager Guy Oseary, Madonna sei inzwischen auf dem Weg der Besserung, befinde sich aber noch in ärztlicher Behandlung. Es werde eine vollständige Genesung erwartet. Nach seinen Angaben entwickelte der Popstar am 24. Juni eine schwere bakterielle Infektion, die zu einem "mehrtägigen Aufenthalt auf der Intensivstation" führte.

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Instagram angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

Anfang des Jahres hatte Madonna eine Welttournee angekündigt. Sie umfasst mehr als 80 Konzerttermine. Auf der "Celebration Tour" wollte die Queen of Pop in Dutzenden Städten Nordamerikas und Europas ihre größten Hits der vergangenen 40 Jahre präsentieren. "Wir werden Ihnen weitere Details mitteilen, sobald wir sie haben, einschließlich eines neuen Startdatums für die Tour und für verschobene Shows", schrieb der Manager.

Madonna hat ein großes Repertoire von Welthits, darunter "Like a Virgin" (1984), "Material Girl" (1985), "La Isla Bonita" (1987), "Like a Prayer" (1989), "Vogue" (1990), "Frozen" (1998) oder auch "Music" (2000). Am 16. August steht ihr 65. Geburtstag an.

Die amerikanische Klatschseite pagesix.com schrieb ohne nähere Quellenangabe, Madonna sei bewusstlos in ihrer New Yorker Wohnung gefunden worden. Sie sei in einem New Yorker Krankenhaus mindestens eine Nacht lang intubiert worden, Tochter Lourdes Leon (26) sei ihrer Mutter nicht von der Seite gewichen in den letzten Tagen.