Gar nicht so lange her, dass wir "Sex and the City" guckten und dachten, promisk leben oder wenigstens reden sei besonders emanzipiert. Lisa Taddeo zeigt in ihrem mit Spannung erwarteten ersten Roman: Ganz so einfach ist das alles nicht mehr.

Von Tanja Rest

Gar nicht so lang her, dass sich an Dienstagabenden auf bundesdeutschen Fernsehsofas Frauengrüppchen zusammenrotteten, eine schöne Flasche Prosecco plus kalorienarmes Reisgebäck auf dem Beistelltisch und die große Sisterhood im Herzen, während der Mann in der Küche hockte und augenrollend, aber mit sich zufrieden ein Bierchen zischte. Das war die "Sex and the City"-Zeit, sie galt als frauenbefreiend.