Von Christiane Lutz

Worin bemisst sich ein Leben? An der Zahl der Kinder und Enkel? An dem, was Geld und Ruhm oder zumindest eins von beidem verschafft? An den bereisten Ländern und gegangenen Kilometern? Oder bemisst sich ein Leben nicht viel eher am Sinn, dem man ihm zuschreibt, egal, was man hat oder tut?