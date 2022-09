Von Meredith Haaf

Hilary Mantel hat es immer wieder zu den Toten und den Nicht-tot-zu-Kriegenden hingezogen. Ihr erster Roman handelte von einer Spiritistin, ihre Autobiografie nannte sie "Giving up the Ghost" - "Von Geist und Geistern" im Deutschen. "Für manche Menschen ist tot zu sein nur ein relativer Zustand; sie richten mehr Unheil an als die Lebenden." So schrieb sie über Lady Diana in einem Essay zu deren 20. Todestag im Guardian, neben der London Review of Books das Hauptpublikationsmedium für die scharfsinnigen, literarischen Essays und Kritiken, die sie schrieb, wenn sie nicht gerade an einem ihrer Romane arbeitete.