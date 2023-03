Von Jakob Biazza

Keine schlechte Frage in ihrer weltumspannenden Offenheit: Was ist los? Man verliert den Überblick doch aktuell noch mal globaler als früher, und das nicht nur als alter weißer Mann. In der großen Politik und in der kleinen. Daheim schon auch. Orientierung jedenfalls mal wieder: hohes Gut. Und wer jetzt sagt: Anekdotische Evidenz, gefühlte Wahrheit! Kann schon sein. Aber gerade da, bei den Gefühlen, braucht es hierzulande dringend Verortungshilfe.