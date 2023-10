Von Hilmar Klute

Ein paar wenige Busminuten von der Stadtmitte weg sieht Mülheim an der Ruhr ein bisschen so romantisch aus, wie es heißt. Das ist ja sowieso das Interessante am Ruhrgebiet, dem Belohnungsland für tapfere Reisende, die schnell begreifen, dass man durch viel Hässliches hindurchlaufen muss, Fußgängerzone, Rathausplatz, Omnisbusbahnhof, um dorthin zu kommen, wo es dann sogar viel schöner ist als anderswo. Helge Schneider, Deutschlands weisester Musikphilosoph, wohnt dort, wo der Fluss, der Stadt und Land den Namen gibt, wie ein dunkelgrüner Badesee aussieht. Gänse statt Schwäne, Wohnmobile am Ufer, Trauerweiden. Ein paar Steinstufen führen direkt ins Wasser. Wer glaubt, in der Ruhr könne man nicht baden, hat die letzten fünfzig Jahre in Ruhrgebietskunde nicht aufgepasst. Schneiders Wohnung gehört zum Gelände einer ehemaligen Lederfabrik, zuletzt wurden hier Bandsägen hergestellt - die meisten Fabriken im Ruhrgebiet sind ja ehemalige Fabriken, das Wort dafür ist: Strukturwandel, es ist kein Erfolgsmodell geworden.