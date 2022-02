Für die niederländische Ausgabe von "The Betrayal of Anne Frank" entschuldigte sich der Amsterdamer Verlag Ambo/Anthos.

Der Verlag HarperCollins Deutschland will das umstrittene amerikanische Buch "The Betrayal of Anne Frank" auf Deutsch veröffentlichen: "Wir arbeiten an einer korrigierten, ergänzten und kommentierten deutschsprachigen Ausgabe", so Verleger Jürgen Welte. Die Entscheidung, dass das Buch auf Deutsch in der Verlagsgruppe HarperCollins erscheint, sei bereits 2018 getroffen worden.

Die nun geplante deutsche Ausgabe unter dem Titel "Der Verrat an Anne Frank" solle allen interessierten Leserinnen und Lesern ermöglichen, "sich eine eigene, unabhängige Meinung zum Buch und zu der damit verbundenen medialen Diskussion zu bilden", teilte Welte der Süddeutschen Zeitung per Mail mit. Zu weiteren Fragen wollte er sich allerdings nicht äußern. Ursprünglich sollte das Buch Ende März erscheinen, nun ist bloß noch die Rede von einem "noch nicht feststehenden Erscheinungstermin".

Experten kritisieren die Beweislage als zu dünn

Die englische Originalausgabe "The Betrayal of Anne Frank" hat die kanadische Literaturwissenschaftlerin Rosemary Sullivan verfasst, basierend auf neuen Recherchen eines sogenannten "Cold Case Teams" um den niederländischen Filmemacher Thijs Bayens und den pensionierten FBI-Beamten Vince Pankoke.

Das zentrale Recherche-Ergebnis des Cold-Case-Teams ist, dass ein Amsterdamer Notar und Mitglied des Judenrats der Stadt den Nazis das Versteck Anne Franks und ihrer Familie verraten haben soll. Experten kritisierten nach der Veröffentlichung der englischen Originalausgabe Mitte Januar die im Buch präsentierte Beweislage als viel zu dünn. Es gebe etwa keine Belege dafür, dass die Judenräte, wie das Buch nahegelegt, über Listen mit Verstecken verfügt hätten. Der Amsterdamer Verlag Ambo/Anthos hatte sich zuletzt für die Veröffentlichung des Buchs in den Niederlanden entschuldigt und angekündigt, kein zweite Auflage auf den Markt bringen zu wollen.