"Ich säße am liebsten irgendwo in der Einöde": Hans Wollschläger auf einem Foto von 1976.

Von Willi Winkler

Bereits mit vierzig schrieb sich Hans Wollschläger in die Weltliteratur ein, er steht neben dem Protagonisten Leopold Bloom im "Ulysses": "Ich fange gleich an zu schreien!", droht Bloom im Circe-Kapitel, da fährt ihm Jack the Bower dazwischen: "Ich ebenfalls. Götter selbst vergebens."