Deutsche Gegenwartsliteratur Sonja im Bardo

In seinem neuen Roman "Und jeden Morgen das Meer" gelingt Karl-Heinz Ott das Porträt einer Frau, die ganz in ihren Erinnerungen lebt.

Von Hubert Winkels

Sterneköche haben es schwer. Erst wenn zu Leidenschaft und Können noch Disziplin, Organisation, Selbstvermarktung und das Glück des richtigen Moments kommen, dann fällt ein Stern aus dem Michelin-Himmel. Von da an gibt es nur noch die Mühe, das Erreichte zu halten.

Bruno, das badische Kochgenie, und seine Frau Sonja, die Managerin und Repräsentantin des Hauses, haben den Stern für ihr Bodenseerestaurant "Lindenhof" verloren. Er starb bald danach, sie zog sich nach Wales zurück, an die Irische See, wo wir sie antreffen zu Beginn des Romans, dessen Titel ebenjenes ferne raue europäische Meer meint, an dem sie jeden Morgen steht, allein im Sturm und in der Gischt, und schon übernimmt die aufgewühlte Natur die Regie im Roman, bildet den amorphen und gewaltigen Protagonisten, dessen Gegenstück, der Bodensee, in märchenhaft idyllische Ferne rückt.

Das ist auch schon der Kern der Romanhandlung. Der Rest des hundertfünfzig Seiten umfassenden kleinen Romans sind herbeigewehte Erinnerungen und kleine Beobachtungen Sonjas am schäumenden Saum des Meeres in Abydyr, wo das heruntergewirtschaftete Hotel steht, in das sie sich zurückgezogen hat, ans "Ende der Welt". Tatsächlich lässt sich aus diesen halb verwehten Erinnerungen ein großer Gesellschaftsroman rekonstruieren, die schmerzliche Biografie der elternlosen Heldin, ihr Aufstieg zur Gastgeberin für die feinere Gesellschaft im deutschen Gourmetparadies Süd-West, mit den Feinschmeckergästen Jacques Chirac und Helmut Kohl als Gipfel der Geschichte. Und natürlich arbeitet der Weltenbauer im Romanleser unentwegt an dieser Fabel im Präteritum. Doch wird ihm auffallen, dass die wahre Intensität des Romans nicht so sehr vom sozialen Stoff herrührt, sondern von der Rhetorik des Meeres, seiner überwältigenden Performance, lateinisch: actio. Es tobt, es reißt die losen Brocken des zivilisierten Lebens mit sich, es tobt total, unendlich, wie es immer wieder heißt, es reißt das Leben in sich hinein.

Karl-Heinz Ott hat sich auf überschaubarem Raum eine neue Dimension des Schreibens erarbeitet: die dionysisch entfesselte Natur in Worte zu fassen und sie zu verkoppeln mit dem Geschick der Menschen. In einem Aufsatz über Henry David Thoreaus "Walden" hat er darüber jüngst öffentlich nachgedacht. Die Naturbeschreibung bei Thoreau, so sein Fazit, sei keineswegs eine Rückkehr zur Natur mit sprachlichen Mitteln, gerade umgekehrt sei dieses Nature Writing ein Mittel zur Apotheose der menschlichen Schrift, des Buchs, der Literatur selbst, ganz im Sinne von Nietzsches Zarathustra, dessen Sonnengruß lautet "Was wäre dein Glück, wenn du nicht die hättest, welchen du leuchtest". Hier ist die Position des Subjekts in der Erkenntnis ungleich stärker betont als bei der Naturbetrachterin Esther Kinsky, die die Erscheinungen selbst als sprachliche Zeichen liest.

Karl-Heinz Ott bleibt hingegen immer nah am Gemütszustand seiner Heldin Sonja, bis in deren Selbstverlust hinein. Die wogende oder schäumende Unendlichkeit spült immer mehr Teile ihres Lebens nach oben: Sonjas elternlose Kindheit mit der Großmutter; deren frühen Tod; die bittere Zeit im katholischen Internat; ihre Zeit mit dem menschenscheuen Bruno, der sich mit den Provinzlern im Nebenraum des Nobelrestaurants zum Trinken versteckt; der sich nach dem Verlust des Sterns im Keller zu Tode trinkt; die hässliche Geschichte mit Arno, dem arglistigen Bruder ihres Mannes, der sie beschämt und vom Hof jagt; wie sie als Sechzigjährige um eine Anstellung bitten muss, wie sie abgelehnt wird, wie sie ihre Würde verliert; dann ihre Wahl des alten Hotelkastens in Abydyr als letztes Zuhause; ihre Impulse, ins Meer zu gehen; ihr Beisammensein mit dem einzigen Gast Mr. Todd, der ihr, am Fenster sitzend, den Rücken kehrt, um Richtung Wasser zu starren. Er ist unheimlich, nicht ganz von dieser Welt, Gott und Tod, phonetisch zusammengebunden.

Karl-Heinz Ott hat eine Art naturmetaphorischen Gesellschaftsroman in nuce geschrieben. Mit gewaltigem Sprachgeorgel manchmal, wie seinerzeit Theodor Storm im "Schimmelreiter", aber dann doch wieder ganz selbstverständlich wirkend, fast schon zufällig, als ob er darauf vertraut hätte, dass ihm der raue Wind des Erzählens immer günstig sei. In seinen Roman "Die Auferstehung" war ein toter Vater der unbewegte Beweger des Geschehens. Hier ist es eine Frau am Ende ihres Lebens. Auch sie nicht mehr ganz im Diesseits. Das Meer hüllt sie mehr und mehr ein. Es ist ihr Limbo, ihr Bardo, ihr bewegtes Grab.

Der Denker Ott hat sich zurückgenommen, um die Rhetorik der Elemente zu inszenieren. Ein Nature Writer will der erklärte Rousseau-Feind und Natürlichkeitshasser keinesfalls sein, aber das kryptometaphorische Potenzial jeder Naturerscheinung will er schon nutzen. Das ist ihm auf der eher kurzen Strecke, die er gewählt hat, sehr wohl gelungen.

Karl-Heinz Ott: Und jeden Morgen das Meer. Roman. Carl Hanser Verlag, München 2018. 145 Seiten, 18 Euro.