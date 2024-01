Von Nils Minkmar

Man hatte darauf wetten können, dass sich der französische Präsident Emmanuel Macron für die Trauerfeier im Gedenken an Wolfgang Schäuble, die noch dazu am Tag des Jahrestages des Élysée-Vertrags stattfand, etwas Besonderes einfallen lassen würde. Macron hat die Logik der Fünften Republik, also der auf Charles de Gaulle zugeschnittenen Verfassung, in das Informationszeitalter übertragen. Wenn er zum entscheidenden Moment irgendwo auftaucht, dann bringt er auch Gedanken, Ideen mit, dann passiert etwas. In dieser Hinsicht ist der französische Präsident der Amtsnachfolger der Könige Frankreichs, die bei öffentlichen Auftritten ihre Hände auf Wunden legten, um Hautkrankheiten zu heilen.