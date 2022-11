Von Felix Stephan

Daniel Kehlmann hat eine Fernsehserie über das Leben von Franz Kafka geschrieben. Mehr ist über das Projekt noch nicht bekannt, Kehlmann erwähnte es selbst nur in einem Nebensatz, als er im Literaturarchiv Marbach die Schillerrede hielt, die jedes Jahr traditionell an Friedrich Schillers Geburtstag gehalten wird. Nur den Namen des zweiten Autors nannte er noch: Es handelt sich um den Kafka-Biografen Reiner Stach, die Idealbesetzung für so ein Projekt.

Eigentlich handelte Kehlmanns Schillerrede vom literarischen Schreiben über reale historische Figuren und die Grenzen der gestalterischen Freiheit, die ihr einstiges wirkliches Vorhandensein zwangsläufig mit sich bringt. Das Verfahren, das heute unter dem Begriff der kulturellen Aneignung diskutiert wird, ist keineswegs neu: Macbeth war ein echter König, Torquato Tasso ein echter Dichter, bevor sie Figuren wurden. Trotzdem dürfe nicht einfach jeder bedenkenlos über jeden schreiben, sagte der kulturrevolutionärer Wokeness völlig unverdächtige Daniel Kehlmann in Marbach.

Dass die Kunst alles dürfe, sei schnell gesagt und auch nicht falsch, so Kehlmann: "Aber ist es deshalb auch gleich richtig?" Keineswegs, nur die Wirklichkeit müsse nichts. In der Kunst herrschten nicht nur die Regeln der Dramaturgie, es komme bei jedem Werk außerdem auch darauf an, wer es geschrieben habe. Rhetorische Frage, elegant offen in den Raum gestellt: Wäre der "Roman eines Schicksallosen" wirklich dasselbe Buch, wenn es von einem 25-jährigen Norweger stammte? Eben darum gehe es, so Kehlmann, in Jorge Luis Borges' Fabel von Pierre Menard, der Cervantes' "Don Quijote" Wort für Wort abgeschrieben hat, dabei aber natürlich trotzdem nicht dasselbe Buch hervorgebracht habe.

Wallensteins letzte Worte sind eine Mahnung an eine sich erinnernde Zukunft

Friedrich Schiller habe das Problem in den berühmten letzten Worten Wallensteins thematisiert, sie gaben der Rede ihren Titel: "Sorgt, dass sie nicht zu zeitig mich erwecken." Wallenstein, alt und müde, spricht sie zu seinem Diener, während er sich schlafen legt. Der Satz, so Kehlmann, richte sich auf einer seiner Bedeutungsebenen aber auch an die "sich erinnernde Zukunft". Er sei als Aufforderung an kommende Dichter zu verstehen, den realen Warlord Wallenstein nicht zu bald zu einer literarischen Figur zu machen, ihn ein wenig schlafen zu lassen. Es sei also eine Mahnung Friedrich Schillers an sich selbst, der sein Stück 160 Jahre nach Wallensteins Tod geschrieben hat und ihm also chronologisch näher war, als wir heute Schiller sind.

Daniel Kehlmann hat diese Rede über ein Problem gehalten, das ihn spätestens seit dem Jahr 2005 nicht nur philologisch, sondern auch unmittelbar als Künstler betrifft. In dem Jahr ist sein Weltbestseller "Vermessung der Welt" erschienen, dessen Leseraufkommen er in Marbach "fast unsinnig" nannte. Er habe ursprünglich einen südamerikanischen Roman schreiben wollen, aber obwohl man in der Kunst alles dürfe, mache man sich in der Regel einfach lächerlich, wenn man über etwas schreibe, das keinerlei Beziehung zu einem selbst habe. Der preußische Wissenschaftler Wilhelm von Humboldt sei in diesem Sinne das Vehikel gewesen, das es ihm erlaubt habe, seinen südamerikanischen Roman zu schreiben.

Wo also verläuft die Grenze zwischen einem kulturellen Tabu und einer künstlerischen Gewissensentscheidung? Kehlmann nannte in Marbach das Beispiel der europäischen Hexenverbrennungen. In "Tyll" habe die Figur eines Hexers im Raum gestanden. Niemand hätte sich darüber beschwert, kein Proteststurm sei in dieser Sache zu erwarten gewesen. Der Figur standen allein die Zigtausenden gegenüber, die im Hexenwahn unschuldig zu Tode gefoltert wurden. Kehlmann ließ die Szene weg, weil er den wohligen Grusel über Hexen und Hexerei "als Missbrauch des Unrechts" empfunden hätte. Nicht vor neuen Verbotskulturen ist der Autor zurückgewichen, sondern wegen seiner Befangenheit in der Sache selbst.