Nachruf auf Damo Suzuki:Der Schamane

Von Marc Hoch

Wer die unerhört suggestive Musik von "Can" erleben will, sollte "Paperhouse" auf dem Album "Tago Mago" hören- einem der ganz großen Alben der Rockmusik. 1971 stellte die Band diesen Titel live im Beatclub vor, und was diesen Auftritt so legendär macht, ist nicht der nackte Oberkörper des Bassisten Holger Czukay, sondern der Japaner Damo Suzuki. Wie er tanzt, schreit, seine langhaarige Mähne mit verzückten Augen vor- und zurückwirft, bildet den idealen Kontrast zu den in allerhöchster Konzentration spielenden Musikern, die den peitschenden Rhythmus bis an der Grenze zur Ekstase vorantreiben.