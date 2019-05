5. Mai 2019, 09:09 Uhr Gedichte von Christine Nöstlinger Vom Meiabuam und seinem Goldfisch

Gut, dass ein posthumer Band mit Mundart-Gedichten von Christine Nöstlinger erscheint. Darin taucht ein alter Bekannter auf. Aber, oh Gott, was ist aus ihm geworden?

Gastbeitrag von Clemens J. Setz

Selbst in jener finsteren Epoche zwischen meinem zehnten und meinem sechzehnten Lebensjahr, in der ich nicht ein einziges Buch las, las ich Christine Nöstlinger - und zwar in der Erinnerung. Das war mir leicht möglich, denn als Kind hatte ich ihre Bücher gründlich absorbiert. So fühlte es sich für mich entschiedenen Lesegegner im Nachhinein an. Ihre Bücher musste man ja nicht lesen - denn Lesen hasste ich, es verursachte mir Juckreiz, Seelenunruhe und Beinzappeligkeit. Aber Bücher von der Nöstlinger musste man einfach nur aufschlagen und dann ging alles von allein.

So bildeten sie ein stilles, sicheres Fundament, von dessen Existenz ich später, als weitgehend sprachentwöhnter und mönchisch weltferner Teenager, in bestimmten Momenten zehren konnte. Dass ich sogar seit der Kindheit einige ihrer Verse auswendig konnte, noch dazu im Dialekt, wurde mir erst viel später klar. Denn diese Verse wirkten überhaupt nicht wie Lyrik, aus deren abschreckenden Zeilen man bei Schularbeiten das Versmaß herauszuklopfen hatte, ja sie wirkten nicht einmal wie Songlyrics, sie waren einfach Monologe von Stimmen, die mir familiär und nachbarlich vertraut vorkamen.

Unlängst war ich nach Amerika eingeladen. Das ist ein sehr eigentümliches Land. Doch immerhin durfte ich dort vor ein paar versammelten amerikanischen Germanisten in einem Uniseminar einige mir am Herzen liegende Texte der österreichischen Literatur aufsagen und hinterher kommentieren. Ich wählte also Mayröcker, Herbeck, Edmund Mach - und am Ende mein Lieblingsgedicht, aus dem Band "iba de gaunz oamen leit" von Christine Nöstlinger. Es heißt "wos i ma winsch" und handelt von einem Jungen namens Bua. So wird er immer gerufen. Und wie die meisten von uns wünscht er sich, jemand anders zu sein. Schließlich haben es alle auf Erden besser als er. Selbst die Tiere der Familie, die Katze, der Hund und, ganz besonders, der Goldfisch. Ja, der Goldfisch der Familie Meier möchte er sein:

Daun grinsad i

mid mein Fischmeu ausse aufd Meia

do meine Fischaugn schauadn

draurig auf den Meia,

der wos vun de Meia da klanste is,

und i dengad ma:

Oama Bua!

Die österreichische Schriftstellerin Christine Nöstlinger, die im vergangenen Juni gestorben ist. (Foto: dpa)

Wie herrlich war das, dieses Gedicht aufzusagen, so fern von zu Hause, als Botschafter einer unserer verständigsten und klügsten Dichterinnen. Nach ihrem Tod fühlte sich alles ein wenig entseelter an. Natürlich kehrt diese große Seele für die Dauer der Lektüre ihres nun posthum erschienenen Gedichtbands "ned dasi ned gean do warat" wieder zurück, aber leider ist dieser Band schmerzlich kurz, wie soll man das aushalten, nur rund 50 Seiten Gedichte. Aber gut, vielleicht war nicht mehr da.