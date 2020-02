Christian Baron wuchs in den Neunzigerjahren in Kaiserslautern in widrigsten Verhältnissen auf: Der Vater war alkoholsüchtig und gewalttätig und die Familie so arm, dass die Kinder buchstäblich den Schimmel von den Wänden aßen. In "Ein Mann seiner Klasse" schaut Christian Baron, der heute als Journalist arbeitet, zurück auf eine Jugend in bitterer Armut mitten in Westdeutschland.

