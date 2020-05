Die amerikanische Soul-Veteranin Betty Wright ist übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge tot. Sie starb demnach im Alter von 66 Jahren an Krebs. Das berichtet unter anderem die New York Times unter Berufung auf den Chef ihres Labels.

Wrights bekanntester Song war der Hit "Clean Up Woman" aus dem Jahr 1971 - damals war die Sängerin gerade 17 Jahre alt. Er erreichte Platz sechs in den US-Charts. Die funkige Gitarrensequenz wurde häufig gesampelt.

Für "Where is the Love" gewann Wright 1975 einen Grammy in der Kategorie bester R&B-Song. Weitere Hits waren unter anderem "Girls can't do what the Guys do" und "Tonight is the Night". Insgesamt stiegen 20 Singles von ihr in die Top 40 auf.

Betty Wright wurde 1953 in Miami geboren und begann dem britischen Guardian zufolge bereits im Alter von zwei Jahren, gemeinsam mit ihren Geschwistern in einem Gospelchor zu singen.

Wright inspirierte zahlreiche jüngere Musiker der Hip-Hop- und Rap-Szene wie Beyoncé oder 2Pac. Wright arbeitete zudem mit zahlreichen anderen Künstlern zusammen wie Stevie Wonder, Alice Cooper, Jennifer Lopez oder Kendrick Lamar.