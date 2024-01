Miki stammt aus einem Dorf in Tirol und Mini aus Žarkovo, einem Vorort von Belgrad, gemeinsam leben sie in einer Wohnung in Wien, in einer Welt, die durch und durch bürgerlich und intellektuell gesättigt ist, man liest Joan Didion und schaut "The Little Shop of Horrors". Von ihren Versuchen, nett zu sein und ihren Leiden berichtet Barbi Marković in den Erzählstücken ihres fünften Buches. Manchmal leiden sie gemeinsam, manchmal für sich allein.

Einmal fahren sie in Minis Heimatstadt, besuchen schließlich dort ihre Familie, und Mini muss ins Loch im Garten, und alle schimpfen und spucken in die Grube. Einmal wird sie - Mini ist Autorin und viel für Lesungen unterwegs - in einem Interview für den Rundfunk gleich zu Beginn gefragt: Mini, du siehst anders aus. Fühlst du dich wie eine Österreicherin? Ihr bürgerlicher Name ist offenbar Minerva.

Einmal, es ist Anfang Dezember, fahren die zwei zu Mikis Eltern in eine Kleinstadt, und dann geht es weiter auf den Bauernhof, zu Mikis ausgedehnter Familie, zum Keksebacken. Mini muss sich an die lokale Sprechweise gewöhnen, "guat, guat, guat, guat, guat", und die Männer, so geht ein ländlicher Brauch (den man auch im bayerischen Alpenland kennt), verkleiden sich als Monster, mit wilden Masken, die Tausende Euro kosten, und attackieren die anderen Menschen mit ungehemmtem Verlangen.

Es gibt einen traumwandlerischen Mini- und Mikimalismus in diesem Buch. Erzählt wird parataktisch. Satz folgt auf Satz, die Verbindungen zwischen ihnen sind so lakonisch wie schwindelerregend. Manchmal wendet sich innerhalb eines Satzes alles ins Irreale, ins Hexenhafte: "Mini mustert die Frauen. Als eine einen Finger im Teig verliert und sich aus dem Teig sofort einen neuen modelliert, kneift Mini die Augenlider zusammen." Mit einem Freund, den sie in einer Bar treffen, ist es andersherum, in fünf Minuten ist er zerfallen, überall liegen seine Teile herum. "Sogar auf der Schank".

Trennen, anwachsen, Deformation, das ist das Prinzip dieses Erzählens, man kennt es aus den frühen subversiven Cartoons von Tex Avery oder Chuck Jones. Es ist ein verstörend irreales Prinzip, weit entfernt von den Schocks des Surrealismus, die inzwischen fast behaglich geworden sind. In der Welt des Minihorrors gibt es eine Ordnung, die nicht vertraut werden will. Abstraktes auf das ihm zugrundeliegende Konkrete zurückführen, hat Freud die Traumarbeit beschrieben: "Was so erübrigt, kann leicht zusammenhanglos erscheinen."

Detailansicht öffnen Barbi Marković: Minihorror. Residenz Verlag, Salzburg/Wien 2023. 186 Seiten, 24 Euro. (Foto: 2023 RESIDENZ VERLAG GMBH/2023 RESIDENZ VERLAG GMBH)

Wenn es dann doch mal Zusammenhänge gibt, Ansätze, wie Merkwürdiges sich erklären ließe, wird der absurde Horror dadurch nicht geringer. Miki sieht plötzlich in der Lugner City auf einem T-Shirt sein Gesicht gedruckt, dann auch auf einem Schlafanzug und auf einem Kapuzenpulli. Ein Mann, der sich in der Schlange an der Kassa des Geschäfts an ihm vorbeidrückt, schaut aus wie er, und das tun noch ein paar andere Menschen in der Schlange. Schließlich entdeckt er sein Fast-Ebenbild auf dem Werbeschild von Dr. Mortimer, Praxis für plastische Chirurgie. Triumph der Deformation: "Manchmal finden wir Dinge, die uns ähneln, einfach nett. Und manchmal würden wir sie am liebsten mitsamt uns selbst aus der Welt schaffen."

Viele kleine Skizzen von Figuren mit runden großen Ohren machen deutlich, wer hinter Miki und Mini steckt, Disneys berühmte Mausfiguren. Einmal machen sie Ferien auf der FKK-Insel Ada Bojana in Montenegro. "Der Urlaub ist zu Ende, aber das Leben geht weiter, und zwar in verschiedene Richtungen. In die Vergangenheit, wo alles Unverdaute schimmelt, und in die Zukunft bis zum jeweiligen Tod sowieso." Irgendwann bekommen die Texte eine neue Dringlichkeit, die Mini schreibt, "eine hässliche kleine Scheherezade ..., die um ihr Leben erzählt".

Im Anhang kommen, ganz knapp, in wenigen Sätzen mit jeweils einer Skizze, "15 weitere mögliche Horrors mit Mini und Miki", Minihorror pur, das heißt, man ist froh, dass hier nichts durcherzählt wird: "Miki hustet jemanden an und überträgt ihm ein schreckliches Virus. Eigentlich reicht ein Blickkontakt für die Übertragung. Alle schauen zu Boden."