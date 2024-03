Von Gerhard Matzig

Es ist nicht despektierlich, wenn einem bei der Bekanntgabe des mit 100 000 Dollar dotierten Pritzker-Preises an diesem Dienstag erst mal das Gedicht "Der Lattenzaun" von Christian Morgenstern einfällt. Das ist ein Lob. Dieses Lob gebührt einem Meister des Zwischenraums und der, so die Jury, "alltäglichen Poesie": Der 78-jährige japanische Architekt Riken Yamamoto erhält die seit 1979 jährlich verliehene Auszeichnung, die als Nobelpreis der Architektur gilt, für sein Bemühen um jene Sphäre, die nicht nur aus architektonischen, also konkret baulichen, sondern auch aus sozialen, also gedanklichen Räumen besteht. Was zum Lattenzaun-Gedicht und zur Bedeutung von ganz realen Zwischenräumen zurückführt.