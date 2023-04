Die Berliner Komödie am Kurfürstendamm residiert jetzt in einem gigantischen Musical-Bau am Potsdamer Platz. Anna Maria Mühe gibt dort ihr Theaterdebüt in "Stolz und Vorurteil *oder so".

Von Johanna Adorján

Am Sonntagabend fand in Berlin eine Premiere an einer neuen Spielstätte statt, die ganz offiziell folgendermaßen heißt: Komödie am Kurfürstendamm im Theater am Potsdamer Platz. Oder, wie Berliner sagen, Komödieamkurfürstendammimtheaterampotsdamerplatz. Es handelt sich dabei um das neueste Ausweichquartier der Komödie am Kurfürstendamm, die wegen Umbaus beziehungsweise Neubaus noch bis voraussichtlich Ende 2024 heimatlos ist und nach einer Interimszeit im gemütlichen Schillertheater von nun an im Theater am Potsdamer Platz gastiert, diesem uncharmanten Riesen-Musical-Theaterbau von Renzo Piano, in dem jeden Februar die Berlinale tobt. 1800 Zuschauer passen in dieses Trumm von einem Saal, das sind noch mal 600 mehr, als ins größte deutsche Sprechtheater, das Hamburger Schauspielhaus, passen.

Vor fast vollem Saal wurde eine Bühnenadaption von Jane Austens Roman "Stolz und Vorurteil" gegeben, die, damit man sofort weiß, dass es sich um eine moderne Fassung handelt, "Stolz und Vorurteil *oder so" heißt - im englischsprachigen Original "Pride and prejudice* (*sort of)". Das Stück ist von Isobel McArthur, einer schottischen Schauspielerin, die bei der Uraufführung 2018 in Glasgow selbst mitspielte. Es wird derzeit an deutschsprachigen Bühnen gerne gespielt, was vermutlich daran liegt, dass die Besetzung rein weiblich ist, und das ist ja sehr zeitgemäß, um nicht zu sagen: im Trend. Denn das Thema des Stücks ist, bei all seinem Schwung und seiner Situationskomik, eher bieder. Um nicht zu sagen: historisch. Eine Mutter von fünf bislang unverheirateten Töchtern in heiratsfähigem Alter will mindestens eine Tochter schleunigst unter die Haube bringen, damit der Familienbesitz, hat was mit damaligem Erbrecht zu tun, in Familienbesitz bleiben kann.

Fünf weibliche Bedienstete spielen den Roman nach. Was macht das mit uns? - Hm.

Die natürlich saublöde, neumodische Frage, was das mit uns macht, kann bei diesem Stoff höchstens mit "hm" beantwortet werden, was übrigens die Qualität der Romanvorlage um nichts mindert, denn der Mensch ist ja, auch wenn das gerne vergessen wird, in der Lage, von sich abzusehen. Aber ein Roman darf heute eben nicht einfach nur Roman bleiben, sondern muss verfilmt, vernetflixt oder eben auf die Bühne gebracht werden, um noch als relevant gelten zu dürfen. Im Sinne der Nachhaltigkeit ist das natürlich vorbildlich. Nichts Neues muss eigentlich überhaupt noch je geschrieben werden, da jederzeit auf bereits vorhandene Stoffe zurückgegriffen werden kann, die man dann beliebig modernisiert. Es wäre irrsinnig spannend, wenn in diesem Sinne irgendwann auch mal die Kaiserin Elisabeth von Österreich, genannt Sisi, näher untersucht werden könnte.

Um dem mehr als zweihundert Jahre alten Jane-Austen-Stoff einen modernen Anstrich zu verleihen, griff die Autorin zu dem Kniff, den Romanplot von weiblichen Bediensteten nacherzählen zu lassen, die in die verschiedenen Rollen schlüpfen. Oder sagen wir: in die wichtigsten. Von 119 im Roman namentlich vorkommenden Charakteren kommen im Stück 18 vor. Es spielen auf der Bühne also Frauen auch Männer, stellen Bedienstete auch Adlige dar, es geht identitätsmäßig drunter und drüber, und allein das hat ja heute oft eine gewisse Brisanz. Eine der Bediensteten sticht heraus, weil sie nur in eine einzige Rolle schlüpft: sie verkörpert Elizabeth, die klügste aller heiratsfähigen Töchter, es ist die Identifikationsfigur, sozusagen das Herz des Stücks. In dieser heimlichen Hauptrolle ist in Berlin Anna Maria Mühe zu sehen. Es ist das Theaterdebüt der 37-Jährigen.

Detailansicht öffnen Es wird in diesem Stück viel gesungen, vornehmlich Hits aus den Siebziger- und Achtzigerjahren. (Foto: Franziska Strauss)

Um noch etwas hinauszuzögern, wie es denn nun war am Sonntagabend in der Komödieamkurfürstendammimtheaterampotsdamerplatz und es gleichzeitig zu erklären, sei zunächst noch das Ambiente beschrieben, das so einzigartig berlinerisch war. Eine Mischung aus schillernd und piefig, aus Currywurst und Jil Sander, und zwar im buchstäblichen Sinne, denn man konnte Jil Sander, die unter den Zuschauern war, in der Pause eine Currywurst essen sehen. Es waren überhaupt viele bekannte Gesichter da, zu denen man nicht immer sofort einen Namen parat hatte. Katja Riemann stach da nicht nur wegen ihres schönen weißen Anzugs heraus. Von Anfang an war die Stimmung so ausgelassen, als gäbe es in der Feinkostabteilung im KaDeWe Champagner umsonst. Generell lässt sich die Beziehung zwischen diesem Theater und seinem Publikum nur als Liebe beschreiben. Über Jahrzehnte gewachsen und durch Erinnerungen an viele gemeinsam verbrachte heitere Abende einander wohl für immer zugetan. Nicht selten war für diese Abende übrigens Katharina Thalbach verantwortlich, die hier unvergessene Produktionen gemacht hat, darunter auch, immer noch auf dem Spielplan, "Mord im Orientexpress" mit ihr selbst als Hercule Poirot. Auch sie war am Sonntagabend unter den Zuschauern.

Das Licht im Saal wurde dunkel, der gigantische rote Samtvorhang öffnete sich - und "Stolz und Vorurteil *oder so" begann in der Regie von Christopher Tölle. Es traten die fünf Schauspielerinnen auf, alle in weißen Dienstmagdgewändern. Kurz wurde die Versuchsanordnung erklärt - also dass sie Hausmädchen seien, die nun in die unterschiedlichen Rollen von Jane Austens Roman schlüpfen würden, wobei sie übrigens auch öfter singen würden - los ging es. Der Roman wurde im Folgenden zwar stark verkürzt, aber doch relativ werkgetreu wiedergegeben. Auf der Bühne standen Kleiderkoffer, mit den realen Vornamen der Schauspielerinnen beschriftet. Ständige Kostümwechsel bedeuten ständig wechselndes Personal, das ging alles herrlich schnell und schwungvoll, dafür blieb der Raum recht statisch: eine quadratische Bühne auf der Bühne vor schwarz glänzendem Musical-Lametta. Hin und wieder wurde die Bühne auf der Bühne gedreht.

Die Inszenierung ist unfeministisch und ein wenig altbacken - aber alle haben Spaß

Es wäre langweilig, nun die Handlung nachzuerzählen, und genau das ist vielleicht auch ein bisschen die Crux dieses Theaterstücks, das ja nichts anderes unternimmt, als die Romanhandlung nachzuerzählen, stark verkürzt und mit Travestie serviert. Einer Erklärung des Intendanten Martin Woelffer ist zu entnehmen, es gehe hier um weibliche Selbstbestimmung und ökonomische Abhängigkeit. Klingt gut - hätte man diese Erklärung aber nicht zufällig gelesen, man wäre nie darauf gekommen. Denn selbst wenn Isobel McArthurs Vorlage in eine feministische oder sozialökonomische Richtung abzielen sollte, so ist diese Inszenierung überraschend unfeministisch. Geradezu altbacken. Eine Mutter, die ihre Töchter verheiraten will. Töchter, die sich einen Mann angeln wollen. Die klügste, sarkastische Tochter, die für ihr Happy End zwei Anläufe braucht. Es soll natürlich auch heute noch solche Mütter und Töchter geben, und es wird unbestritten noch geheiratet, aber es hat etwas seltsam Gegenwartsfremdes, dass ein Großstadttheater diese Wie-angle-ich-meinen-Töchtern-einen-Ehemann-Geschichte vollkommen ohne doppelten Boden, ohne Ironie erzählt. Zum Finale wurde der Cyndi-Lauper-Song "Girls Just Want to Have Fun" aus dem Jahr 1983 gesungen, der von nichts anderem handelt, als das Mädchen einfach mal Spaß haben wollen.

Das Ensemble jedenfalls schien viel Spaß zu haben, der sich auch aufs Publikum übertrug - und das muss man erst mal hinbekommen in einem so einschüchternd riesigen Musical-Theater. Anna Maria Mühe hätte man für ihr Bühnendebüt eine etwas leichtere Rolle gewünscht. Immer klug und sarkastisch zu sein, ist nicht die dankbarste Aufgabe. Die anderen vier hatten alleine schon durch ihre Rollenvielfalt mehr Möglichkeiten zu schillern und schmissen sich mit Verve in den Klamauk, wobei Mackie Heilmann als schöne Tochter Jane / verschlagener Soldat Wickham / Lady de Bourgh die größten Lacher hatte. Für ein Stück, in dem sehr viel gesungen wird - hier hauptsächlich Hits aus den Siebziger- und Achtzigerjahren, vermutlich zielgruppenorientiert, der Regisseur wurde nämlich erst 1980 geboren - , wäre es vielleicht noch schöner gewesen, die Schauspielerinnen hätten alle besser singen können, ach, aber was soll immer diese kritische Haltung? Vor dem Anpfiff spielte im Foyer ein Streichtrio, in der Pause sang ein Sopran, beides ging im angeregten Plaudern der Gäste nahezu unter, trug aber zum Event-Charakter bei. Der Abend war lau, die Stimmung feierlich. Hier ging sowieso niemand ins Theater, man wohnte einem Ereignis bei.