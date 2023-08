Der aus der Fernsehserie Euphoria bekannte US-Schauspieler Angus Cloud ist im Alter von 25 Jahren gestorben. "Mit schwerem Herzen mussten wir uns heute von einem unglaublichen Menschen verabschieden", zitierte das Portal TMZ am Montag aus einer Mitteilung seiner Familie. "Als Künstler, Freund, Bruder und Sohn war Angus für uns alle in vielerlei Hinsicht etwas Besonderes." Cloud sei im Haus seiner Familie in Oakland im US-Bundesstaat Kalifornien gestorben. Die Todesursache wurde nicht mitgeteilt.

Die Macher der HBO-Serie Euphoria teilten auf Twitter mit: "Wir sind unendlich traurig über das Ableben von Angus Cloud. Er war ungeheuer talentiert und ein geliebter Teil der HBO- und Euphoria-Familie."

In der Serie, die in Deutschland bei Sky läuft, verkörperte Cloud einen Drogendealer. Der Auftritt war seine erste größere Rolle. Er wurde dafür nicht bei einem Casting entdeckt, sondern bei einem Spaziergang durch Manhattan. Ursprünglich war sein Charakter nur eine kleine Nebenfigur in der ersten Staffel, in der zweiten Staffel wurde die Rolle dann ausgebaut.

Clouds Familie teilte weiter mit, dass erst vergangene Woche Clouds Vater gestorben sei. Angus Cloud habe sehr mit diesem Verlust zu kämpfen gehabt. "Der einzige Trost, den wir haben, ist das Wissen, dass Angus jetzt wieder mit seinem Vater vereint ist, der sein bester Freund war."

Er habe offen über seinen Kampf mit der psychischen Gesundheit gesprochen "und wir hoffen, dass sein Tod andere daran erinnern kann, dass sie nicht allein sind und nicht im Stillen damit kämpfen sollten", hieß es weiter. Cloud spielte unter anderem auch in dem Film North Hollywood mit.

Hinweis der Redaktion: 80 Prozent aller Deutschen haben schon einmal mit dem Gedanken gespielt, sich umzubringen. Bis zu einem gewissen Grad sind diese Gedanken normal. Anhaltende Suizidgedanken sind aber ein Warnzeichen. Es wird geschätzt, dass etwa zehn Prozent der Weltbevölkerung unter chronischen Suizidgedanken leiden. In Deutschland unternehmen jedes Jahr 100 000 bis 150 000 Menschen einen Suizidversuch. Gut ein Drittel von ihnen wird einen weiteren Versuch unternehmen.

Sollten Sie selbst Suizidgedanken haben, sprechen Sie mit jemanden. Die Telefon-Seelsorge ist rund um die Uhr zu erreichen: 0800-1110111.

Der Verein Nummer gegen Kummer wendet sich vor allem an Kinder und Jugendliche und ist von Montag bis Sonntag von 14 bis 20 Uhr unter der Nummer 116 111 erreichbar. Es gibt auch eine Online-Beratung. Eltern erhalten Rat unter der Nummer 0800 111 0 550.