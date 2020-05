Fragen sind der Anfang jedes Textes: Bei der kurzen, nüchternen Nachricht sind es die klassischen W-Fragen - wer, wo, wann, wie, warum. Bei der Reportage gehen sie tiefer, sie sollen helfen, Erlebtes wieder erlebbar zu machen, sie wecken Emotionen und bringen im besten Fall Geschichten zutage, die verblüffen und berühren. Und bei Interviews können und sollen sie auch mal erfahrene Gesprächspartner ins Straucheln bringen. Das Fragenstellen ist die Essenz des Journalistenberufs. Und am wichtigsten ist, dass sich der Fragende selbst herausfordert, dass er eigene Gewissheiten hinterfragt und offen ist für Antworten, die möglicherweise eine ganze Geschichte über den Haufen werfen. Nur dann erwarten ihn Überraschungen, nur dann erlebt er Aha-Momente, die Texte zu wirklich guten Texten machen.

Auch Sie, liebe Leserinnen und Leser der Süddeutschen Zeitung, können diesen Aha-Moment erleben. Denn zum 75. Geburtstag der SZ drehen wir den Spieß um. Nun dürfen Sie neugierig sein, frech und kritisch. Sie dürfen fragen, was Sie von uns, den Journalisten, Fotoredakteuren, Layoutern oder Druckern der Süddeutschen Zeitung schon immer wissen wollten. Vielleicht haben Sie sich schon mal Folgendes gefragt: Wer wählt das Titelbild aus? Wie entstehen digitale Longreads? Warum sieht die Zeitung in Hamburg anders aus als die in München? Und was passiert, wenn jemand nach Redaktionsschluss einen Tippfehler entdeckt? Die Antworten werden fortlaufend auf sz.de/75Jahre veröffentlicht.

