Während bei einigen Covid-Patienten Geruch und Geschmack nach ein paar Tagen zurückkehren, berichten andere über hartnäckig andauernde Irritationen dieser für die Alltagsfreude so wichtigen Sinnesempfindungen.

Von Werner Bartens

Ziemlich irritierend ist das, wenn die herrlichsten Wohlgerüche wegfallen. Beim Kochen und Essen sowieso, aber auch die Aromen von Herbstlaub, Adventszauber oder dem Schmusetier auf dem Schoß fehlen plötzlich. Zwar werden unangenehme Duftmarken nicht mehr wahrgenommen, doch die Einschnitte in die Lebensqualität sind trotzdem erheblich. Zu Beginn der Pandemie fiel die Sinnesstörung nur als Begleiterscheinung auf, die Patienten allerdings als besonders lästig empfanden. Inzwischen sind Einschränkungen des Geruchs und des Geschmacks längst als eines der Hauptsymptome nach einer Infektion mit Sars-CoV-2 etabliert. Laut Robert-Koch-Institut werden bei 21 Prozent der Betroffenen entsprechende Beschwerden erfasst. In Fachartikeln ist teilweise eine Häufigkeit von 30 bis 40 Prozent angegeben. Gerade bei Patienten, die sonst kaum Symptome haben, ist der fehlende oder veränderte Geruchssinn oft das einzige, was sie spürbar stört.