Man kann noch so oft die Endemie beschwören. Im Umgang mit Covid hilft der Begriff nicht weiter. In Sachen Glaubwürdigkeit auch nicht.

Kommentar von Berit Uhlmann

In den vielen Monaten, in denen Sars-CoV-2 um sich griff, nahm auch die öffentliche Verwendung von Fachbegriffen epidemische, wenn nicht gar pandemische Ausmaße an. Mehr und mehr Menschen riefen ihren Nachbarn die neuesten Inzidenzen und R-Werte zu, rasselten Antikörpertiter herunter und forderten so selbstverständlich randomisierte Studien ein, als bestellten sie einen Kurzhaarschnitt beim Friseur an der Ecke.