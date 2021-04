So installieren Sie das Chrome-Plugin

Wenn Sie meistens mit Chrome im Internet unterwegs sind, klicken Sie auf diesen Link, um im Web Store die Erweiterung "#Wahlfilter" hinzuzufügen.

Detailansicht öffnen Chrome-Plugin Schritt 1 (Foto: oh)

Klicken Sie anschließend im Dialogfeld auf die Bestätigung "Erweiterung hinzufügen".

Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem das Projekt kurz vorgestellt wird und in dem Sie mit Klick auf dieses Feld am Experiment teilnehmen können.

Detailansicht öffnen Chrome-Plugin Schritt 2 (Foto: oh)

Wenn Sie nicht schon auf Instagram eingeloggt sind, können Sie es jetzt noch tun - einfach über den Link, der sich dann im Browser an ihrem Rechner öffnet.

Dass Sie eingeloggt sind, wird Ihnen dann angezeigt und Sie werden gebeten, drei Politikern oder Politikerinnen von unserer Liste zu folgen:

Detailansicht öffnen Chrome-Plugin Schritt 3 (Foto: oh)

Wenn Sie noch nicht bei Instagram sind, es aber ohnehin schon immer mal ausprobieren wollten oder am Experiment teilnehmen möchten, erstellen Sie sich einfach rasch einen Account.

Und dann? Können Sie Instagram ganz normal nutzen. Sie müssen die App nicht häufiger öffnen als normal, nicht gezielt politische Inhalte klicken - ganz im Gegenteil. Je "normaler" Sie sich als Nutzerin oder Nutzer verhalten, desto valider die Ergebnisse. Wir möchten Sie nur bitten, den drei vorgeschlagenen Accounts für die gesamte Laufzeit des Experiments zu folgen und sie auch nicht auszublenden, um die Ergebnisse nicht zu verzerren.

Erledigt? Dann sind Sie dabei - vielen Dank!