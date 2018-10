28. Oktober 2018, 18:52 Uhr Glücklose Automatenknacker Gauner lösen Brand aus

Unbekannte haben in der Oberpfalz einen Geldautomaten knacken wollen und dabei einen Brand ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, konnte der Brand in Gebenbach im Landkreis Amberg-Sulzbach in der Nacht auf Sonntag schnell gelöscht werden. Zwei Bewohner des Hauses, in dem der Geldautomat stand, wurden mit leichten Rauchvergiftungen ins Krankenhaus gebracht. Die Täter flüchteten ohne Beute.