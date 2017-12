15. Dezember 2017, 10:55 Uhr Ryanair Ryanair will erstmals Gewerkschaften anerkennen









Die irische Billigfluglinie Ryanair will erstmals in ihrer Geschichte mit Gewerkschaften verhandeln.

Der Schritt kommt nicht ganz freiwillig. Denn die Piloten drohen mit Streiks.

Von Jan Schmidbauer

Die irische Billigfluglinie Ryanair will erstmals in ihrer 32-jährigen Geschichte Gewerkschaften anerkennen und mit ihnen verhandeln. Ein entsprechendes Angebot habe die Airline an Gewerkschaften in Großbritannien, Deutschland, Italien, Spanien und Portugal verschickt, teilte sie mit. Die Anerkennung von Arbeitnehmervertretern werde "eine signifikante Veränderung für Ryanair sein, aber wir haben uns in der Vergangenheit auch schon radikal geändert", sagte Firmenchef Michael O'Leary. Als Bedingung fordert das Unternehmen, dass Gewerkschaften eigene Tarifkommissionen für Verhandlungen mit Ryanair bilden.

Sollte Ryanair wirklich mit den Gewerkschaften verhandeln, käme das einem Kulturwandel gleich. Die Fluglinie lehnte Verhandlungen mit Arbeitnehmervertretern bisher rigoros ab. Freiwillig kommt die Kehrtwende allerdings nicht. Ryanair drohen europaweit Streiks. Am Heimatflughafen Dublin stimmten Piloten bereits für einen Arbeitskampf. Am Dienstag schloss sich auch die Vereinigung Cockpit an und rief zu Streiks auf, die in den kommenden Tagen beginnen sollten. Ob diese nun abgesagt werden, ist noch unklar. Die Vereinigung Cockpit kündigte an, das Angebot der Fluglinie zu prüfen.

Die Ryanair-Piloten wollen höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen durchsetzen. Ihre Bezahlung gilt im Branchenvergleich als unterdurchschnittlich (was Ryanair allerdings bestreitet). Zudem steht die Airline wegen ihrer Arbeitsbedingungen in der Kritik. Viele Piloten sind nicht fest angestellt, sondern sitzen als Selbständige im Cockpit. Teilweise werden sie über Zeitarbeitsfirmen vermittelt und bekommen keine garantierte Mindestzahl an Flugstunden, die für den Erhalt der Lizenz wichtig sein kann. In Deutschland läuft bereits ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Scheinselbständigkeit.

In den Ryanair-Cockpits herrscht seit Längerem auch eine vergleichsweise hohe Fluktuation. Wie aus dem jüngsten Geschäftsbericht des Unternehmens hervorgeht, bleiben Piloten im Schnitt nur vier Jahre bei der Fluglinie. Das Durchschnittsalter des Cockpit-Personals beträgt gerade einmal 34 Jahre.

Für Ryanair kam die Streikandrohung zum denkbar ungünstigen Zeitpunkt

Am Dienstag hatte Ryanair noch angekündigt, nicht mit den Gewerkschaften verhandeln zu wollen: "Wenn solch eine Aktion stattfinden sollte, wird sich Ryanair damit direkt befassen, aber wir werden nicht mit der Lufthansa-Pilotengewerkschaft VC umgehen und diese nicht anerkennen, egal, was passiert."

Offenbar ist der Druck auf das Unternehmen nun zu groß geworden. Die Initiative der Piloten kommt für die Airline auch zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Während der Weihnachtszeit sind besonders viele Passagiere unterwegs. Zudem musste Ryanair erst vor Kurzem Tausende Flüge streichen. Als Grund gab die Airline damals Fehler bei der Urlaubsplanung an. Aus Branchenkreisen heißt es jedoch, dass auch ein eklatanter Pilotenmangel Grund für die Probleme sei.