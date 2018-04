20. April 2018, 15:05 Uhr Reden wir über Geld mit Roman Maria Koidl "Geld macht glücklich"

Es geht im Leben nur um einen selbst, sagt der Bestseller-Autor Roman Maria Koidl. Ein Gespräch über seine Abneigung gegenüber Statussymbolen, seine Rolex und guten Narzissmus.

Interview von Tahir Chaudhry und Charlotte Theile

Er hat die legendäre Zürcher Kronenhalle für das Interview ausgesucht. Roman Maria Koidl ist zu spät, schreibt aber gut gelaunt eine SMS: "Hat die Bar schon auf?" Ja, hat sie. Ein schnelles Getränke-Update. "Wasser?!" Koidl wirkt empört. Mit Handy am Ohr und Amnesty-International-Anstecker kommt er eine Viertelstunde später in der Bar an. Auf dem Tisch steht tatsächlich: Wasser. Koidl bestellt einen schwarzen Tee und sagt nachdenklich, Alkohol habe er noch nie gemocht. Dann schiebt er die Rolex an seinem Handgelenk ...