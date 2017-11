28. November 2017, 17:56 Uhr Kryptowährung Die Bitcoin-Euphorie will einfach nicht enden









Der Bitcoin-Kurs hat am Dienstag zum ersten Mal die Marke von 10 000 Dollar geknackt. Das ist eine Verzehnfachung seit Jahresbeginn.

Trotz des Hypes sind Bitcoins bis heute kein adäquater Geld-Ersatz.

Marktbeobachter betonen: Wie bei jedem Hype wird die Euphorie auch bei Bitcoins irgendwann enden.



Von Jan Willmroth und Markus Zydra , Frankfurt

Während die Bäume gerade ihre letzten Blätter verlieren, denken an den Finanzmärkten viele an Frühlingsblumen. Sie erinnern sich an die Zeit im 17. Jahrhundert, als niederländische Bürger wie im Wahn Tulpenzwiebeln kauften und mit ihnen spekulierten. Sie hofften auf riesige Profite, wenn sie die Pflanzen später weiterverkaufen würden. Das klappte anfangs, es machte viele Leute binnen kurzer Zeit unfassbar reich. Tulpen kosteten so viel wie ein Haus. Dann, recht plötzlich, kollabierte der Markt.

Die Tulpenmanie gilt als bekannteste Spekulationsblase der Wirtschaftsgeschichte. Die Parallelen zu dem, was in diesen Tagen auf dem Markt für die Kryptowährung Bitcoin geschieht, sind unverkennbar. "Bitcoin ist die Tulpenzwiebel der Finanzmärkte im 21. Jahrhundert", sagt etwa Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Deka Bank. Ein Vergleich, den im September schon EZB-Vizedirektor Vítor Constâncio gezogen hatte. Vor zwei Monaten bekam man für eine Einheit Bitcoin allerdings noch weniger als 5000 Dollar.

Am Dienstag war es mehr als das Doppelte; erstmals hat der Bitcoin-Kurs auf einigen Handelsplätzen die Marke von 10 000 Dollar geknackt. Eine Verzehnfachung seit Jahresbeginn.

Viele haben ihr Urteil längst gefällt und sind sich sicher: Das ist eine irre Spekulationsblase, ein Paradebeispiel für eine Übertreibung. Fest steht, dass rund um den Globus eine ungeahnte Euphorie um die digitalen Währungen entstanden ist, in den USA, in China, in den aufstrebenden Volkswirtschaften Ostasiens und zuletzt auch in Europa. Inzwischen gibt es mehr als 100 Digitalwährungen, die an das Bitcoin-Vorbild angelehnt sind, und damit ebenso viele mögliche Spekulationsobjekte. Einige der Kursverläufe stehen bereits sinnbildlich für den Traum vom schnellen Reichtum.

Bitcoin ist die älteste und mit einigem Abstand größte dieser jungen virtuellen Währungssysteme. Sie kommen ohne Münzen und Scheine aus und ohne Zwischenstellen wie Banken oder Kreditkartenkonzerne, die Zahlungen bestätigen und ausführen. Jede einzelne Transaktion wird von einem Rechner-Netzwerk in einer Art Logbuch gespeichert, der sogenannten Blockchain, die für jeden öffentlich einsehbar ist, als manipulationssicher gilt und stetig fortgeschrieben wird - die Identität der Nutzer bleibt geheim. Weil dazu Verschlüsselungsverfahren eingesetzt werden, hat sich für die Systeme auch der Begriff Kryptowährungen etabliert.

Mit ihnen war von Beginn an das Versprechen verbunden, das Freiheitsversprechen des Bargelds in der Computer-Ära zu retten. Zugleich untergraben die Systeme die Kontrolle staatlicher Autoritäten darüber, was Geld sein darf - denn noch gibt es zwar mahnende Worte von Notenbankern und Aufsichtsbeamten, aber keinerlei Regulierung, die über die Regeln der jeweiligen Währungssysteme hinausgeht. Die Notenbanken beobachten den Markt deshalb genau, experimentieren selbst oder kündigen wie beispielsweise in Schweden oder in Russland an, eigene Kryptowährungen zu entwickeln. Noch sind sie bloß aufmerksam bis misstrauisch.